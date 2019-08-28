"Якщо цього не буде — нам капець": Коломойський озвучив рецепт порятунку України

Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що для порятунку України необхідна загальна націоналізація великих державотворчих підприємств.

"Плюс націоналізація розроблення надр землі, тобто в декількох галузях нам потрібен державний капіталізм", – повідомив він в інтерв'ю "Цензору".

Олігарх зазначив, що хоче зараз в Україні лише одного – щоб знизилися тарифи.

За його словами, це врятує економіку і дозволить вберегти громадян від виїзду.

"Тому що, якщо цього не буде, тоді нам капець. Нам як країні – це в широкому сенсі. Всі скажуть, що якщо за його багатства він так говорить, то, що робити нам, бідним людям? Я більше можу сказати: якщо для того, щоб Україна вижила, треба стати не те, що соціал-демократом, а комуністом, то я теж на це готовий. Готовий все здати і стати, скажімо, простим директором заводу, як було у більшовиків за часів НЕП", – підсумував бізнесмен.

Коломойський зазначив, що хоче зараз в Україні лише одного – щоб знизилися тарифи "Цензор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський розніс в інтерв'ю кума Путіна Віктора Медведчука і його колегу з партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка, назвавши їх "колаборантами і зрадниками" за поїздки в Москву.

Він відверто розповів про взаємини з президентом Володимиром Зеленським та главою ОП Андрієм Богданом, а також озвучив побажання Путіну.

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