"Якщо дружина не вб'є": Малюська передумав звільнятися через низьку зарплату

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що не планує залишати пост голови відомства.

"Не дочекаються. Не пишу я заяву, і не писав, і найближчим часом не планую. Якщо, звичайно, мене не попросить керівництво країни. Тут не буду стримувати себе. Ще не просило, тому планів немає", – повідомив Малюська в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Що стосується, власне, того, якою має бути заробітна плата міністра. Це питання не настільки критичне, як його розкрутили в ЗМІ", – зазначив голова Мін'юсту.

За його словами, для міністрів розмір зарплати менш важливий, ніж для низового персоналу.

"Для мене так само. Теоретично я можу і півроку не отримувати заробітну плату, якщо дружина не вб'є до тих пір, то прожити можна спокійно, навіть без зарплати", – повідомив Малюська.

Міністр також додав, що в останній місяць задоволений своєю заробітною платою.

Міністр юстиції Денис малюська заявив, що не планує залишати пост голови відомства

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата у розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі ObozTV.

У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

12 497 гривень у 2020 році;

14 187 гривень у 2021 році;

16 047 гривень у 2022 році.

За даними Держстату, середня заробітна плата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.

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