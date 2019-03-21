"Удар для народу!" У Росії обурилися фігурантом списку санкцій України

Україна ввела санкції щодо голови Державної думи Росії В'ячеслава Володіна.

Внесення спікера до списку санкцій пов'язане з його висловлюваннями і прийнятим російським парламентом рішенням про створення робочої групи, яка повинна буде провести аналіз "нанесеного Україною економічного збитку Криму і Севастополю за 23 роки", повідомляє прес-служба Держдуми РФ у Facebook.

Володін також прокоментував нові санкції України, назвавши їх "порожнім і суто політичним рішенням".

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"Вони приймаються на основі якихось емоцій, а не системних рішень, сформульованих претензій. До них можна ставитися як до рішень суто політичних, до того ж порожніх... У них немає ні сенсу, ні логіки. Це пусто порожні рішення, засновані на політичному популізмі, і кажуть про безсилля тих, хто їх приймає", – повідомив спікер Держдуми, передають"РИА Новости".

"На дурість і нерозумність не можна відповідати симетрично, тому треба, по-перше, подумати, і взагалі приймати рішення, виходячи з інтересів нашої країни. А з іншого боку, ми опираємося на принципах абсолютно зрозумілих у вибудовуванні відносин із іншими країнами. Це принцип невтручання, принцип відносин дружніх, побудованих на повазі", – додав він.

На відповідну новину відреагували і користувачі мережі.

"Який удар для всього російського народу. Жахлива новина. Сумую. Прикро", – пише Mars Karklinsh.

"Весь російський народ переживати буде цю жахливу трагедію", – заявив Ілля Коломицев.

В'ячеслав Володін (праворуч) в окупованому Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 березня президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти осіб, причетних до російської агресії у Криму і на Донбасі.

З ініціативи Кабінету міністрів, Служби безпеки України та Національного банку, нині санкції введені щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

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