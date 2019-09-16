Як зросте мінімальна зарплата: опубліковані головні показники Держбюджету-2020

В Україні мінімальна заробітна плата у 2020 році повинна зрости на 550 гривень.

Так, розмір мінімальної зарплати становитиме 4723 гривні. Про це свідчить проєкт Державного бюджету на 2020 рік, який є у розпорядженні OBOZREVATEL.

Одночасно з цим буде підвищено і посадові оклади працівника за єдиною тарифною сіткою.

З 1 січня наступного року вони повинні зрости до 2102 гривень. Це на 181 гривню більше, ніж у 2019 році.

В Україні мінімальна заробітна плата у 2020 році повинна зрости на 550 гривень

В Україні мінімальна заробітна плата у 2020 році повинна зрости на 550 гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середньомісячна зарплата працівників (брутто) в 2019 році досягне 10 129 гривень.

Водночас торік цей показник становив 8713 гривень, свідчать дані Макроекономічного огляду і прогнозу Міністерства фінансів.

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