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"Як з фільму про зомбі": українців жахнула електричка "Укрзалізниці"

25.2т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося фото електрички "Укрзалізниці" Київ - Козятин, яке шокувало своїм зовнішніх виглядом, зокрема зношеністю.

Знімок в Facebook опублікувала користувач Лора Манек. На ньому видно, що вагони іржаві до дірок, вікна брудні і темні. З першого погляду на електричку, важко повірити, що такий склад взагалі може пересуватися.

Жінка назвала поїзд "Скотовозка" і пошкодувала людей, змушених щодня користуватися таким "сервісом" "Укрзалізниці".

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"Хлопці, ну це ж реальна жесть! Ну як на ось такому можна возити людей??? Не їжджу на електричках вже багато років, але вчора ми вирішили спробувати. Більше пробувати не хочу! Напрямок Київ - Козятин. Бідні люди, які змушені їхати в таких "скотовозках" кожен день", - написала жінка.

У мережі ситуація викликала хвилю обурення: "Це ж Гіперлуп?", "Схоже на поїзд з фільму про зомбі", "Фільм жахів якийсь", "Ну, трохи корозією покриті, але ходять)", "А де фото зсередини? Може там цілком комфортно! Просто зовні трохи поржавів вагон, потріскалася фарба і все)))", "Я б сказала - іржава жерсть".

"Як з фільму про зомбі": українців жахнула електричка "Укрзалізниці"
"Як з фільму про зомбі": українців жахнула електричка "Укрзалізниці"
"Як з фільму про зомбі": українців жахнула електричка "Укрзалізниці"
"Як з фільму про зомбі": українців жахнула електричка "Укрзалізниці"
"Як з фільму про зомбі": українців жахнула електричка "Укрзалізниці"
"Як з фільму про зомбі": українців жахнула електричка "Укрзалізниці"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в поїзді "Укрзалізниці" проходженням Ізмаїл-Київ в одному з вагонів під час руху випало вікно і травмувало дитину.

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Місце
Україна
Теги
Укрзалізниця фотографии
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Показатель уровня государства Украина!
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Это че за гадюшник? А, это шумерский паравоз в гейропейское щастя! Тогда ладно, уперед!
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Kharkov Russia
Kharkov Russia
для одичалой недосраны укрожопии это норма
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