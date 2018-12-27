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''Як вони виживають?'' Мережу шокували жебрацькі зарплати в ''ДНР''

8.2тЧитати матеріал російською

У так званій Донецькій народній республіці працівникам Макіївського металургійного заводу анонсували підвищення окладів у 2019 році на 50-100 рублів (близько 20-40 гривень), що стало об'єктом жартів користувачів соціальних мереж.

"Заздри, Україно! За ВТС знову "щедро" зарплату підняли, причому другий раз за рік", – пише в Twitter блогер Hochu Domoy.

"Це у вас такі зарплати на російські ціни?! П****ць, вас "брати" опустили", – зазначила Яська.

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"На пару буханок хліба – досягнення", – іронізує UkraineForever.

"Як вони виживають і ще на роботу за ЦЕ ходять?" – задається питанням Семен Семенович.

"Ну, тепер багатий новорічний стіл забезпечений", – підсумував Master's Degree.

''Як вони виживають?'' Мережу шокували жебрацькі зарплати в ''ДНР''

Twitter Hochu Domoy

''Як вони виживають?'' Мережу шокували жебрацькі зарплати в ''ДНР''

Twitter Hochu Domoy

''Як вони виживають?'' Мережу шокували жебрацькі зарплати в ''ДНР''

Twitter Hochu Domoy

''Як вони виживають?'' Мережу шокували жебрацькі зарплати в ''ДНР''

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі управління економікою остаточно перейшли у структуру "Внешторгсервис". Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.

Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Жителям Украины так хочется верить, что где то может быть еще хуже. Раньше за Крым переживали, теперь вот за Республики.
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Билан Людмила
Билан Людмила
Вартанов Жорик, Жителям Украины глубоко насрать!
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Анд Алекс
Анд Алекс
А шо,зато народная рЭспублика
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Semenov Igor
Semenov Igor
Это же надо так довести жителей ЛДНР, что даже при таком условии жизни они не просятся в Украину. Зато на Украине жизнь прекрасна и все счастливы....
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Semenov Igor, очень просятся
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