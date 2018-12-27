''Як вони виживають?'' Мережу шокували жебрацькі зарплати в ''ДНР''

У так званій Донецькій народній республіці працівникам Макіївського металургійного заводу анонсували підвищення окладів у 2019 році на 50-100 рублів (близько 20-40 гривень), що стало об'єктом жартів користувачів соціальних мереж.

"Заздри, Україно! За ВТС знову "щедро" зарплату підняли, причому другий раз за рік", – пише в Twitter блогер Hochu Domoy.

"Це у вас такі зарплати на російські ціни?! П****ць, вас "брати" опустили", – зазначила Яська.

"На пару буханок хліба – досягнення", – іронізує UkraineForever.

"Як вони виживають і ще на роботу за ЦЕ ходять?" – задається питанням Семен Семенович.

"Ну, тепер багатий новорічний стіл забезпечений", – підсумував Master's Degree.

Заздри, Україно!

За ВТС знову "щедро" зп підняли, причому другий раз за рік))))) pic.twitter.com/Xiufz4noCs - hochu 🎄 domoy (@hochu_dodomu) 26 грудня 2018 р

Twitter Hochu Domoy

Twitter Hochu Domoy

Twitter Hochu Domoy

Як повідомляв OBOZREVATEL, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу після псевдовиборів і перестановки у верхівці угруповання терористів "ДНР" реальні важелі управління економікою остаточно перейшли у структуру "Внешторгсервис". Відповідну фірму з південноосетинською реєстрацією пов'язують із українським олігархом Сергієм Курченком.