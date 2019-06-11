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Як в Україні заробити $2-3 тисячі на місяць: озвучено просту пораду

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На заробітну плату близько $2-3 тисяч можуть претендувати українці, які працюють не тільки на український ринок. Наприклад, якщо підприємство займається експортом, або готує продукт для міжнародних компаній.

Про це заявила експерт з працевлаштування Надія Петрученко, сказано в матеріалі OBOZREVATEL. Вона зазначила, що такі зарплати в країні мають фахівці "вищого рівня".

"$ 2-3 тис. на місяць в Україні заробляють фахівці вищого рівня, які працюють в маркетингу, з фінансами і в складних технологічних процесах, тобто інженери. Оскільки ми рухаємося і розвиваємося в сторону європейського сервісу, наприклад, багато хто з наших інженерів отримують сертифікати відповідної міжнародної кваліфікації і тим самим зростає їхня зарплата. Коли у них є можливість працювати не тільки з національними проектами, а й бути причетними до будь-яких процесів, проектам, які працюють в міжнародних компаніях, то їхня зарплата також може зростати", – пояснила експерт.

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Водночас за даними офіційної статистики, більше всіх офіційно заробляють пілоти і бортпровідники. В середньому їхній оклад коливається близько $1 тис. а вже на другому місці – IT (близько 20 тис. грн).

Зарплата в Україні

Зарплата в Україні

Вікіпедія

Хто і скільки заробляє:

  • Авіаційний транспорт – 26,4 тис. грн;

  • IT – 20,5 тис. грн;

  • Фінансова та страхова діяльність – 19,8 тис. грн;

  • Наукова діяльність – 14,4 тис. грн;

  • Держуправління – 13,3 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за 12 місяців реальна (з урахуванням зростання цін) зарплата виросла на 11,2%. В середньому українці заробляють 10,2 тис. грн, при цьому найвигідніше працювати в IT.

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Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
Тег
зарплата
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