Як в Україні мають урізати субсидії і чому переплачуємо за комуналку майже вдвічі

В Україні незабаром знову можуть переглянути тарифи на газ, опалення та гарячу воду. Так, МВФ наполягає на підвищенні вартості блакитного палива, що стане поштовхом для подорожчання більшості комунальних послуг. Паралельно з цим можуть зрости і витрати на субсидії. Днями Рахункова палата презентувала результати аудиту, в якому озвучила свої рекомендації щодо програми "комунальних знижок".

OBOZREVATEL з'ясував, чому українці переплачують за комуналку, а субсидії - з'їдають бюджет.

Від субсидій не відмовитися, але ситуацію треба змінити

Поляки витрачають енергоресурси в шість разів ефективніше, ніж українці, повідомили у "Нафтогазі". І субсидії лише погіршують ситуацію. Так, українці з комунальними знижками витрачають приблизно вдвічі більше газу, ніж ті сім'ї, які оплачують блакитне паливо самостійно. Днями Рахункова палата України презентувала результати аудиту. Чиновники дійшли висновку: витрати на субсидії зростають щороку, збільшується і борг держави перед постачальниками комунальних послуг.

Як відомо, підприємства нараховують плату субсидіантам з урахуванням знижки, а опісля держава повинна їх компенсувати. Як заявили у Рахунковій палаті, станом на початок року країна заборгувала постачальникам понад 26 млрд грн. Відмовитися від фінансування "комунальних знижок" не можна, однак скоротити витрати необхідно.

"На підставі вибіркового моніторингу встановлено, що держава оплачує відповідним постачальникам послуг, в середньому по семи областях, які перевірялися, до 30% більше в тих випадках, де немає лічильника і застосовуються показники норм споживання, ніж там, де лічильник є", - зазначили у Рахунковій палаті.

Тобто, якщо надавати субсидії не на норматив, а компенсувати той обсяг комунальних послуг, який насправді використовували, можна значно скоротити витрати. Так, чинна програма передбачає, що українцям нараховують знижки на соціальний норматив. Тобто якщо сім'ї належить 10 кубів газу, їм нарахують субсидію на такий обсяг блакитного палива, навіть якщо витрачають вони всього 3 куби. "Зекономлені" кубометри переносять на наступний місяць, а за підсумками сезону - списують.

Зазначимо, програма субсидій в Україні одна з наймасштабніших у Європі. В опалювальний сезон практично кожна друга сім'я користувалася знижкою. Однак і в уряді, і в експертному середовищі погоджуються: ситуацію необхідно міняти. По-перше, високий рівень тіньової зайнятості призвів до того, що субсидії отримують навіть сім'ї з високим доходом. Так, серед пільговиків виявили сім'ї, які витратили 100 тис. грн на мобільні телефон і запальничку, купували дорогі автомобілі. По-друге, субсидіанти не економлять комунальні послуги, а витрачають в середньому в півтора-два рази більше. А оплачують їхню комуналку всі українські платники податків. По-третє, норми, на які надаються знижки, завищені. Для прикладу, минулого року до бюджету повернули 8 млрд грн невикористаних субсидій. Тобто навіть з урахуванням великих норм споживання українці з комунальними знижками використовують менше, ніж могли б.

Українці платять за величезні втрати

Як сказано у презентації результатів аудиту Рахункової палати, українці у тарифі на тепло оплачують 14,5% втрат у мережах. Тобто якщо модернізувати інфраструктуру, то опалення може подешевшати приблизно на 10%! Крім того, як розповіли OBOZREVATEL у "Нафтогазі", ще близько 40% тепла втрачається у будинках. Фактично половина від суми у платіжках за опалення - тепло, яке йде на обігрів вулиці. І якщо скоротити втрати, то і платити можна буде значно менше. У той же час скоротяться і витрати на субсидії.

"Тягар у вигляді втрат води і тепла в мережах через їхню зношеність лежить на громадянах і держбюджеті. У 2017 році в чинних тарифах на тепло втрати закладалися на рівні 14,5%, на воду - до 30%", - повідомили у Рахунковій палаті.

Правда, щоб виправити ситуацію, Україні доведеться знайти мільярди доларів. Так, прилади обліку і терморегуляція в багатоквартирних будинках може обійтися у $1,7 млрд, утеплення багатоповерхівок обійдеться у $15,9 млрд, утеплення приватних будинків - $10,3 млрд. Таких грошей у державному бюджеті немає. У Кабінеті міністрів прийняли рішення утеплювати будинки за допомогою співфінансування - частину оплатить державний бюджет, решту мають поетапно виплачувати власники житла, тобто самі українці. Для цього в Україні створюють Фонд енергоефективності (з його допомогою можна буде отримати часткове фінансування термомодернізації). Крім того, подібні програми працюють і в більшості великих міст. Місцеві бюджети компенсують до 50% вартості ремонтних робіт.

З подібними проблемами стикалися багато держав. Для прикладу, у Великобританії влада зобов'язала шість найбільших енергетичних компаній безкоштовно замінити котли малозабезпеченим сім'ям на енергоефективні. В Ірландії безкоштовно міняють всі застарілі газові котли.

Якщо українці скоротять витрати енергоресурсів, країна може з часом повністю відмовитися від імпорту газу. З одного боку, така ситуація може призвести до зниження тарифів, а з іншого - зміцнити курс національної валюти.