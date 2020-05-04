Як в Україні оформити допомогу з часткового безробіття: покрокова інструкція

В Україні в умовах карантину, коли більшість людей залишилася без роботи або ж тимчасово закрилися підприємства, влада пропонує оформити допомогу з часткового безробіття.

Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

Так, допомогу з часткового безробіття можуть отримати представники малого та середнього бізнесу, які зупинили або скоротили діяльність через карантин, а також платили єдиний внесок протягом 6 місяців до зупинки або скорочення діяльності за найманих працівників та не припинили трудових відносин з ними на момент звернення до ЦЗ.

Щоб оформити допомогу з часткового безробіття, потрібно:

Звернутися в центр зайнятості за місцем сплати ЄВ для подання документів.

Це можна зробити протягом 30 днів з моменту зупинки/скорочення діяльності. Для уточнення місця сплати ЄВ скористайтеся "Електронним кабінетом" на вебсайті ДПС (розділ "Реєстри", пункт "Дані про постановку на облік платників податків").

Підготувати документи:

заяву в довільній формі. У ній вказати належність до малого чи середнього бізнесу відповідно до ст.55 Господарського кодексу України, а також копії документів, завірених у встановленому порядку, щодо середньої чисельності працівників і доходу роботодавця за попередній календарний рік;

завірену роботодавцем копію наказу із зазначенням початку зупинки, скорочення діяльності;

відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу з часткового безробіття на період карантину (вкажіть прізвище, ім'я, по батькові працівника, номер ідентифікаційного коду (або серію та номер паспорта для осіб, які з релігійних переконань відмовилися від оформлення коду);

довідку про сплату ЄВ за останні 6 місяців, що передують зупинці/скороченню діяльності, видану ДПС.

Подати документи у один зі зручних способів: через скриньку для кореспонденції в ЦЗ (оригінал), пошту (оригінал), email (сканкопію).

Перевірка документів центром зайнятості: триває три робочі дні.

Ухвалення рішення: протягом трьох робочих днів відповідний обласний або Київський міський ЦЗ повинен ухвалити рішення про надання допомоги.

Укладення договору: протягом трьох робочих днів з моменту позитивного рішення роботодавець і центр зайнятості укладають договір (важливо: якщо роботодавець надіслав сканкопію документів, то під час укладення договору він подає оригінали).

Переказ коштів роботодавцю: щомісячно роботодавець передає ЦЗ перелік осіб, які мають право на допомогу. Центр зайнятості протягом трьох робочих днів після отримання коштів на свій рахунок направляє їх роботодавцю.

Виплати працівникам: здійснюються роботодавцем протягом трьох робочих днів з моменту отримання коштів за окремою платіжною відомістю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги у зв'язку з безробіттям на період карантину через коронавірус.

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