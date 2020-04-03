Як в Україні оформити допомогу по безробіттю в умовах карантину: інструкція

Українці в умовах карантну, що діє у країні, повинні самостійно зібрати повний перелік документів, а зв'язок з співробітниками Центрів зайнятості буде здійснюватися по телефону.

Про це розповів юрист Євген Романюк, передають "Факти ICTV".

КРОК 1. Збираємо пакет документів

Для того, щоб оформити допомогу по безробіттю, необхідно стати на облік у Державний центр зайнятості.

Для реєстрації знадобляться наступні документи:

український внутрішній паспорт;

ідентифікаційний код платника податків;

документи про повну загальну середню та / або вищу освіту;

трудова книжка.

Також візьміть з собою банківську карту. Кожен обласний центр зайнятості співпрацює з різними банками, тому карта будь-якого банку може не підійти. Найчастіше центри зайнятості співпрацюють з Ощадбанком.

"Заздалегідь подбайте про виготовлення банківської карти – при реєстрації співробітник центру зайнятості обов'язково попросить надати реквізити для здійснення виплат", – зауважив юрист-консультант Євген Романюк.

КРОК 2. Не забуваємо про додаткові документи

Йдеться про різні довідках, які є тільки у окремих категорій осіб.

Внутрішньо переміщені особи знадобляться:

довідка переселенця;

будь-який документ, що підтверджує звільнення з попереднього місця роботи - нотаріально завірена заява, виписка з Єдиного держреєстру юридичних і фізичних осіб або відповідне рішення суду.

Членам особистого селянського господарства - довідка про вихід або припинення ведення діяльності. Її за місцем знаходження може надати міська або сільська рада.

Колишнім працівникам силових, правоохоронних або військових державних структур – військово-обліковий документ із зазначенням дати взяття на облік в військкомісаріаті.

"За наявності потрібно зробити копії військового квитка і довідки МСЕК (документ, що підтверджує інвалідність особи). Якщо можливо, візьміть довідку з останнього місця роботи з розміром вашої зарплати - від неї буде залежати розмір допомоги від центру зайнятості", - запевнив Євген Романюк.

КРОК 3. Звертаємося до найближчого центру зайнятості

Згідно з українським законодавством, зареєструватися в центрі зайнятості можна незалежно від місця прописки і фактичного проживання.

У зв'язку з карантином працівники центру зайнятості перестали особисто здійснювати прийом громадян: для цього перед входом до установ були розміщені урни для документів.

"Подбайте, щоб у вашій папці були всі копії необхідних документів, в тому числі реквізити банківської карти. У паперах вкажіть свій мобільний номер, щоб співробітник центру зайнятості міг з вами зв'язатися у разі нестачі документів або їх успішного оформлення", - порадив Євген Романюк.

Зв'язатися з проханням про реєстрацію з центром зайнятості можна і по електронній пошті: в залежності від місця проживання, можна направити копії документів на одну із зазначених електронних пошт.

Також на час карантину Державний центр зайнятості відкрив додаткові гарячі лінії для громадян.

КРОК 4. Очікуємо виплату

Якщо всі документи були подані правильно і з вами зв'язався співробітник центру зайнятості, можна очікувати на допомогу з безробіття.

Телефоном фахівець, відштовхуючись від інформації з наданих документів, розповість, на яку суму допомоги ви зможете розраховувати.

Юрист Євген Романюк додав, що розмір фіксованих мінімальних виплат по безробіттю збільшили ще 1 березня.

При наявності документів про страховий стаж, заробітну плату з попереднього місця роботи – сума виплати збільшилася з 1630 грн до 1800 грн;

При відсутності документів про страховий стаж, заробітну плату з попереднього місця роботи (в основному це студенти або громадяни без досвіду роботи) - сума виплати зросла з 610 грн до 650 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину через коронавируса.

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