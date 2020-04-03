Як українцям платити по кредитах під час карантину: в НБУ розповіли про варіанти

Українські банки збираються ввести так звані кредитні канікули на час карантину, в зв'язку з чим розрахунки з фінустановами можуть змінитися.
Про це заявив в п'ятницю, 3 квітня, заступник голови Національного банку України Олег Чурій.
У Нацбанку запропонували три можливих варіанти оплати кредитів:
банки можуть відстрочити виплату самого боргу, але в той же час клієнти продовжують платити відсотки;
клієнтам можуть дозволити не платити основну суму разом з відсотками.
запропонувати реструктуризацію для тих, у кого не було до карантину заборгованості.
"Зараз близько 10 банків вже проводять реструктуризацію", - розповів Чурій.
Минулого тижня Національний банк прийняв єдині правила реструктуризації (зміни умов і термінів виплати) кредитів. Всі українські банки повинні інформувати своїх клієнтів про те, що вони можуть по-новому повертати кредити.
Чурій нагадав, що кредитні канікули - не прощення боргів. "Банки - комерційні установи. Не може бути, що бізнес і населення не платили за кредитами. Тоді банки не зможуть платити вкладникам. Банки повинні виплачувати депозити і про прощення боргу не може бути і мови. Але боржникам дають можливість відстрочити платежі", - розповів він.
Як раніше писав OBOZREVATEL, в зв'язку з карантином через спалах коронавірусу банкам в Україні заборонять нараховувати будь-які пені, штрафи, а також підвищувати відсотки по кредитах на споживчі потреби. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.
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