"Як у Польщі": Зеленський захотів значно підвищити зарплати українців

Президент Володимир Зеленський заявив про плани підняти заробітні плати українців на рівень польських за час своєї каденції.

"Я дуже хочу, щоб середня зарплата у нас була, як у Польщі. Я хочу вірити, що ми за чотири з половиною роки здійснимо цю мрію", – повідомив Зеленський, передає пресслужба Офісу президента.

За його словами, Польща обрана орієнтиром, щоб повернути звідти українських заробітчан.

"Чому як у Польщі? Тому що у Польщі зараз декілька вже мільйонів українців. А чому вони повернуться? Тільки, якщо тут буде мотивація" – додав Зеленський.

Голова держави наголосив, що навіть 70% від польської зарплати спонукатимуть українців залишатися вдома і не їхати на заробітки.

Президент Володимир Зеленський заявив про плани підняти заробітні плати українців на рівень польських за час своєї каденції

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата в розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі ObozTV.

У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

12 497 гривень у 2020 році;

14 187 гривень у 2021 році;

16 047 гривень у 2022 році.

За даними Держстату, середня заробітна плата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!