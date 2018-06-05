Як США поклали на лопатки олігарха Путіна

Російський олігарх Віктор Вексельберг істотно постраждав від санкцій США, введених на початку квітня цього року. Але і це не межа. Швейцарські банки, щоб не гнівити Штати, заблокували понад мільярд доларів на особистих рахунках опального бізнесмена. Про проблеми олігарха - в матеріалі OBOZREVATEL.

Мільярдні втрати

До кінця квітня Вексельберг, за різними оцінками, втратив від $1,5 до 2 мільярдів. Частина активів, зокрема доларові рахунки, його бізнес-групи заморозили.

Щоб пом'якшити удар по бізнесу, Вексельбергу теж довелося частково самоусунутися. Він сконцентрувався на захисті швейцарських активів "Ренови". У травні олігарх скоротив свою частку в OC Oerlikon (з 40 до 19,9%) і Schmolz + Bickenbach (з 42 до 12,6%). А трохи раніше швейцарська машинобудівна компанія Sulzer викупила у "Ренови" п'ять мільйонів власних акцій. За них Вексельберг виручив близько $560 мільйонів. Щоправда, ці гроші він не отримає до скасування американських санкцій.

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Скаржиться Медведєву

У травні преса з посиланням на джерела повідомила, що Вексельберг поскаржився прем'єру РФ Дмитру Медведєву на наслідки санкцій. За словами співрозмовника The Bell, олігарх нарікає на заморозку рахунків, ризики зупинки підприємств в Європі, складності з отриманням кредитів і необхідність знизити свою частку в іноземних компаніях нижче контрольного пакета.

Зараз Вексельберг активно шукає захисту під дахом держави. За інформацією Россмо, мільярдер ініціював переговори про продаж ПАТ "Т Плюс" ТОВ "Газпром енергохолдинг". Трохи пізніше олігарх уточнив, що мова йде про злиття.