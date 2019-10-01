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1 жовтня • оновлено в 16:29
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Як продаватимуть землю в Україні: з'явилися деталі законопроєкту

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До Верховної Ради у вівторок, 1 жовтня, подали проєкт закону №2195 щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності, а також прав на них через електронні аукціони, реєстр.

Законодавча ініціатива передбачає, що покупцями земель сільськогосподарського призначення можуть бути лише громадяни або юридичні особи України, територіальні громади та держава. Про це свідчить документ, який є у розпорядженні OBOZREVATEL.

Депутати також пропонують обмеження концентрації ділянок у власності: не більше 0,5% у межах країни та 15% – області.

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Крім цього, планується лімітувати набуття земель особами, пов'язаними із державою-агресором – Російською Федерацією.

Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них має здійснюватися на конкурентних засадах через електронний аукціон.

Зокрема, проведення аукціонів здійснюватиметься через Prozorro або інші дворівневі системи.

Документ передбачає, що розмір гарантійного внеску не може становити менше:

  • 30% стартової ціни продажу земельної ділянки.

  • 30% стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою.

У такий спосіб ринок землі в Україні може стартувати вже з 1 жовтня 2020 року, якщо парламент ухвалить відповідний закон.

Ринок землі в Україні може запрацювати вже з 1 жовтня 2020 року

Ринок землі в Україні може запрацювати вже з 1 жовтня 2020 року

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади й держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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Теми
Мораторій на продаж землі Ринок землі в Україні
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Остатки нэньки уйдут с молотка за копейки забугорным хозяевам. Ну шо-ж, логично, долги надо возращать. Нет денюх - имуществом. Ограничение для зарубежных "юриков" - я с вас смеюся...
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Мир Миру
Мир Миру
Краще навести порядок з орендною платою за користування землею. А кошти віддавати дітям, аж до досягнення ними 18 років
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