Як працюватимуть банки на новорічні свята: опубліковано графік

Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) і порядок роботи банківської системи в період завершення 2020 року. 30 грудня СЕП працює до 24:00. Валютний ринок, депозитарій регулятора та інші системи працюють у звичайному режимі.

31 грудня до 13:00 через системи електронних платежів здійснюються лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі від учасників СЕП до НБУ та органів Державної казначейської служби. Банківський день у СЕП закінчується о 13:00. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Графік роботи у 2021 році:

1 січня банківський день у СЕП починається о 9:00 з датою банківського дня 4 січня.

1-3 січня учасники СЕП самостійно ухвалюють рішення про дату початку роботи в системі відповідно до власних потреб. У цей період депозитарій НБУ не працює, а банки не здійснюють операції з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти.

4-6 січня СЕП і банківська система України працюють у звичайному режимі.

День роботи банківської системи України переноситься з п’ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня.

У період із 31 грудня до 4 січня діє офіційний курс гривні до іноземних валют, розрахований НБУ 30 грудня. 1-3 та 7-10 січня банки можуть здійснювати касові операції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через коронавірус в Україні з 19 грудня заборонили проведення будь-яких урочистих святкувань зі скупченням людей – під заборону потрапили новорічні корпоративи, бенкети, весільні урочистості тощо.