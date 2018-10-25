Удвічі дорожче: як в Україні зросте тариф на газ і скільки платять в Європі

Підвищення тарифу на газ в Україні на 23,5% (до 8,55 грн за куб) — тільки перший крок на шляху до ринкових цін. Уже в наступному році, згідно з домовленостями з МВФ, блакитне паливо може подорожчати ще на 20-30%, а після того, як уряд перестане контролювати ціни, тариф може підскочити у кілька разів.

Так, згідно з моніторингом цін, українці завдяки обмеженням Кабміну платять за газ у 2,4 рази менше, ніж у середньому в країнах Європи. Але вже за рік, як і в сусідніх країнах, в Україні формуватимуть тариф попит і пропозиція, а постачальники зможуть самі встановлювати ціни.

OBOZREVATEL з'ясував, як в Україні можуть підвищити тариф на газ і скільки платять у сусідніх країнах.

Удвічі дорожче

В Україні, згідно з планами Кабміну, ринок газу для населення запустять вже у 2020 році. До нових цін населення готуватимуть поступово, підвищуючи тариф у кілька етапів. У багатьох європейських країнах вже давно лібералізували ціни. І Україна, й інші імпортери купують блакитне паливо приблизно за тими самими цінами на відкритому ринку. Але платять при цьому по-різному. Наприклад, полякам продають газ за ціною близько 13,5 грн за куб, а українцям після подорожчання — всього 8,5 грн.

І відкриття ринку газу в Україні може частково вирівняти ціни. Щоб дізнатися, скільки платять за блакитне паливо сусідні країни, ми вивчили звіт моніторингу цін HEPI (Household Energy Price Index for Europe), який кілька тижнів тому опублікували на офіційній платформі проекту. Так, найдорожчий газ — у Швейцарії. Так, один кубометр коштує швейцарцю € 2,28 (приблизно 73,2 грн). Це рівно у 8,5 разів дорожче, ніж платитимуть українці після листопадового підвищення цін. Серед відносно дешевих країн: Україна (8,55 грн/куб), Угорщина (9,64 грн/куб), Сербія (9,7 грн/куб) і Румунія (10,2 грн/куб).

Детальніше ознайомитися з цінами на газ у різних країнах Європи можна за допомогою інфографіки (вказана вартість кубометра у євро). Варто зазначити, що ціни на блакитне паливо в Росії ні у звіті HEPI, ні у складеній OBOZREVATEL таблиці не враховуються. По-перше, більша частина країни-агресора перебуває на території Азії. По-друге, РФ є найбільшим експортером блакитного палива.

"Розглядаючи середні ціни кінцевого споживача як для електроенергії, так і для газу, спостерігається тенденція до зростання. З січня 2018 року рахунок за електроенергію у столицях країн ЄС збільшився на 3%, тоді як газ подорожчав на 4%", — зазначають у звіті Household Energy Price Index.

У порівнянні з динамікою цін в інших країнах, підвищення на 23,5% в Україні можна назвати різким стрибком. Однак варто враховувати, що уряд довгий час утримував низький тариф. Згідно з постановою №187, газ мав подорожчати ще у жовтні 2017-го. Оскільки ринкові механізми у формуванні цін для населення не задіяні, замість постійного коливання і плавного зростання, тариф істотно підвищують раз на один-два роки.

Про що домовилися з МВФ: як зростатимуть ціни на газ

Міжнародний валютний фонд всім урядам, які вступають у кредитну програму, переконливо рекомендує "відпустити" ціни. І Україна не виняток. Принцип такий: держава не повинна субсидіювати все населення, погашаючи різницю між реальною ціною і чинним тарифом з бюджету. Ті, хто потребує підтримки, повинні отримувати адресну допомогу (субсидії), а решта — зобов'язані платити.

Як розповіли OBOZREVATEL наближені до переговорного процесу джерела, МВФ у ході дискусій змінив позицію "тариф повинні сформувати на рівні імпортного паритету" на "треба вирівняти ціни для промисловості і населення". Останній пункт нібито означав підвищення цін більш ніж на 30%, тоді як прем'єр-міністр Володимир Гройсман, за словами джерела, намагався домовитися про зростання приблизно на 13%.

Наступного року тариф на газ має скласти 80% від ринкового. Наразі це близько 10,5 грн за куб, однак ціни планують підвищити у квітні 2019-го, до того моменту ринкова ціна (за умови девальвації гривні і зростання цін на нафту) може значно підскочити.

"У МВФ погодилися на поетапне підвищення цін до ринкових. У наступному році це буде приблизно 80% ринкової ціни, зараз — понад 60%. Тобто населення в цьому році купуватиме за ціною приблизно на 40% нижче за ринкову, в наступному — на 20 % нижче за ринкову", — розповідає джерело.

"Населення в цьому році купуватиме за ціною приблизно на 40% нижче за ринкову, в наступному — на 20 % нижче за ринкову", — розповідає джерело.

Щоправда, оскільки ринку газу немає, то і визначити "ринкову ціну" важко. У постанові Кабміну №187 (термін дії документа завершується 1 листопада) тариф на газ для населення прив'язали до цін на німецькому хабі з урахуванням витрат на транспортування, вхід до української газотранспортної системи і податки. Фактично таку ціну розрахували для можливого імпортера з Європи. Але у формулі не врахували, що на території України також видобувається блакитне паливо. Державна компанія УГВ (входить до групи "Нафтогаз") видобуває 70% всього українського газу і його теоретично могло б вистачити на потреби населення.

Неофіційно в НАК "Нафтогаз" розповіли: їхня позиція — "державний" газ українського видобутку потрібно продавати приблизно за такою ціною, за якою купує паливо український бізнес. Уряд ніяк не встановлює ціни для промислових споживачів, вони виходять на відкритий ринок. І там вартість блакитного палива вже коливається близько 12-14 грн за куб. Мовляв, стільки повинні платити і прості українці.

Ще один співрозмовник у Кабміні зазначає, що в ході переговорів багато пропозицій "Нафтогазу" були враховані. Проте поки невідомо, чи означає це, що посередник у вигляді газзбутів (підрозділи облгазів) буде ліквідований. У розмові з OBOZREVATEL в НАК підтвердили: МВФ дійсно запропонував позбутися посередників і нібито їм ця ідея сподобалася. Однак остаточний варіант угоди буде відомий після публікації оновленої постанови і меморандуму з Фондом.

В Кабміні вже підтвердили: до кінця опалювального сезону, тобто до квітня 2019-го, українці платитимуть за газ 8,55 грн/куб. Потім тарифи можуть знову переглянути.