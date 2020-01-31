"Як накопичити на старість?" Розенко розгромив Кабмін через пенсійну реформу

Заява Кабміну, що в Україні не час запускати накопичувальну пенсійну систему, прямо суперечить передвиборчим обіцянкам партії "Слуга народу".

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, коментуючи слова міністра соціальної політики Юлії Соколовської про те, що українці повинні самі подбати про свою старість.

"Хочу звернути увагу на першу частину цієї фрази, що нинішня влада не бачить сенсу у введенні накопичувальної системи пенсійного страхування – мовляв, це несвоєчасно, немає умов тощо. А вже друга частина фрази міністра стосувалася того, що треба стимулювати громадян, щоб вони думали про своє пенсійне майбутнє самі. У цих її словах закладена, з одного боку, серйозна загроза, з іншого боку – протиріччя", – заявив Розенко.

Колишній віце-прем'єр нагадав, що в передвиборчій програмі партії "Слуга народу" було чітко написано про необхідність введення в Україні накопичувальної системи пенсійного страхування.

"У програмі "Слуги народу" одне, а уряд, призначений політичною силою "Слуга народу", розповідає про те, що не на часі вводити", – обурився він.

Розенко також прокоментував слова Соколовської про те, що українці повинні відкладати гроші самі: "Якраз накопичувальна система і недержавні пенсійні фонди – це елемент, через який українці можуть і самі накопичити на своє майбутнє. Коли немає системи недержавних пенсійних фондів, як українець може накопичити? Навпаки, треба розвивати цю систему ".

"Щоб у людини виникло бажання відкладати на старість, у неї має виникнути достатній ресурс. В українця, який сьогодні отримує 8-9 тис. грн зарплати, є можливість щось ще додатково відкладати?" – підкреслив колишній віце-прем'єр.

За його словами, при накопичувальній системі частина вже існуючих податків буде перерозподілятися на додаткове пенсійне страхування. Це не вимагатиме від українців вкладати в своє майбутнє додатковий ресурс.

Він висловив переконання, що українці в майбутньому повинні отримувати пенсію не з одного джерела, як сьогодні, а з трьох – солідарної, накопичувальної системи і недержавних пенсійних фондів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" розробила законопроект, згідно з яким запуск другого рівня пенсійного накопичення почнеться лише з 2023 року. Згідно з документом, українці щомісяця повинні будуть в середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати на другий рівень пенсійного страхування.

В Україні мінімальна пенсія одна з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінки стажу. Для прикладу, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (близько 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.

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