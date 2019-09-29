Як домовитися про зарплату: рекрутер дала підказку тим, хто шукає роботу

Під час пошуку роботи важливо заздалегідь визначити свою ціну на ринку праці, і вже виходячи з цієї суми домовлятися про майбутню зарплату.

Про те, як оцінити свої професійні навички і як "торгуватися" з роботодавцем на співбесіді, в ефірі ObozTV розповіла експерт з працевлаштування, HR-фахівець Валентина Бардадим.

В першу чергу Бардадим порадила вивчити дані сайтів з працевлаштування, вакансії того ж рівня, в яких вказана заробітна плата, а також поспілкуватися зі знайомими та колегами, які працюють в цій сфері.

"Тобто оцініть, скільки ваш досвід роботи коштує на сьогоднішній момент на ринку і зробіть плюс-мінус зріз: який рівень зарплати можна вимагати", – зазначила вона.

Експерт уточнила, що близько 70% роботодавців, які шукають співробітників середньої ланки, не приховують рівень оплати. Не "висвічують" тільки топові позиції, які можуть вважатися комерційною таємницею.

"Можна безпосередньо запитати, який у компанії бюджет (на ту чи іншу вакансію. – Ред.) ... Але вам не завжди дадуть відповідь. Тому треба відштовхуватися від ринку", – пояснила Бардадим.

"Але якщо у вас є запит на те, щоб ваша робота гідно оплачувалася, то це потрібно проговорити", – наголосила HR-фахівець.

Вона також поділилася способом "натякнути" на більш високу зарплату на співбесіді з роботодавцем або рекрутером.

"Коли приходить кандидат і починає викладати на стіл ключі від мерса, дорогий телефон та інші такі речі – то я розумію, що він буде дуже круто себе продавати", – зізналася Бардадим.

За її словами, такий сигнал означає "дайте мені більше". "Я це розумію. І в такому випадку кажу: "Покладіть це назад, і давайте обговоримо", – розповіла експерт.

Переговори про зарплату – важлива частина співбесіди Shutterstock

Як писав OBOZREVATEL:

У липні 2019 року середня зарплата в Україні склала 10 971 грн. Експерти зазначають, що це найнижчий рівень серед усіх країн Європи – навіть в Молдові платять більше.

Найвищі зарплати в Україні – у моряків і льотчиків. Вони отримують близько 56 000 грн на місяць – в п'ять разів більше, ніж у середньому платять представникам інших професій. Окрім, звичайно, топ-менеджерів великих компаній (наприклад, щомісячний оклад глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва становить близько 2 млн грн).

За серпень президент України Володимир Зеленський отримав зарплату в розмірі 22 540 грн, а глава його Офісу Андрій Богдан заробив 39 874 грн.

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