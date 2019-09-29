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30 вересня • оновлено в 06:04
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Як домовитися про зарплату: рекрутер дала підказку тим, хто шукає роботу

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Під час пошуку роботи важливо заздалегідь визначити свою ціну на ринку праці, і вже виходячи з цієї суми домовлятися про майбутню зарплату.

Про те, як оцінити свої професійні навички і як "торгуватися" з роботодавцем на співбесіді, в ефірі ObozTV розповіла експерт з працевлаштування, HR-фахівець Валентина Бардадим.

В першу чергу Бардадим порадила вивчити дані сайтів з працевлаштування, вакансії того ж рівня, в яких вказана заробітна плата, а також поспілкуватися зі знайомими та колегами, які працюють в цій сфері.

"Тобто оцініть, скільки ваш досвід роботи коштує на сьогоднішній момент на ринку і зробіть плюс-мінус зріз: який рівень зарплати можна вимагати", – зазначила вона.

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Експерт уточнила, що близько 70% роботодавців, які шукають співробітників середньої ланки, не приховують рівень оплати. Не "висвічують" тільки топові позиції, які можуть вважатися комерційною таємницею.

"Можна безпосередньо запитати, який у компанії бюджет (на ту чи іншу вакансію. – Ред.) ... Але вам не завжди дадуть відповідь. Тому треба відштовхуватися від ринку", – пояснила Бардадим.

"Але якщо у вас є запит на те, щоб ваша робота гідно оплачувалася, то це потрібно проговорити", – наголосила HR-фахівець.

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Вона також поділилася способом "натякнути" на більш високу зарплату на співбесіді з роботодавцем або рекрутером.

"Коли приходить кандидат і починає викладати на стіл ключі від мерса, дорогий телефон та інші такі речі – то я розумію, що він буде дуже круто себе продавати", – зізналася Бардадим.

За її словами, такий сигнал означає "дайте мені більше". "Я це розумію. І в такому випадку кажу: "Покладіть це назад, і давайте обговоримо", – розповіла експерт.

Переговори про зарплату – важлива частина співбесіди

Переговори про зарплату – важлива частина співбесіди

Shutterstock

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Теми
Робота в Україні Зарплати в Україні Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Валентина Бардадим
Місце
Україна
Теги
працевлаштування зарплата
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