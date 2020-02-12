"Як барон Мюнхгаузен": у Росії підкололи ЄС через санкції

Постійний представник Росії при Євросоюзі Володимир Чижов заявив, що Москва чекає, коли Брюссель витягне себе з санкційного глухого кута, "як барон Мюнхгаузен".

"Ми чекаємо, коли ЄС накопичить достатньо політичної волі, щоб, подібно барону Мюнхгаузену, витягнути себе з того глухого кута, в який сам же себе і загнав", – повідомив Чижов в інтерв'ю "РІА Новини".

За його словами, Росія не обговорює долю односторонніх рестрикцій і "тим більше нікого ні про що не просить".

"Час іде і ненормальність нинішньої ситуації все більш очевидна і все більше завдає шкоди нашим спільним інтересам. А Росію і ЄС об'єднує не лише спільний географічний простір, але і реальні об'єктивні завдання – економічні і політичні", – резюмував Чижов.

Постійний представник Росії при Євросоюзі Володимир Чижов заявив, що Москва чекає, коли Брюссель витягне себе з санкційного глухого кута

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи проти РФ спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Москви діють такі санкції:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для п'яти основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт зброї;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення щодо продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

19 грудня Європейський Союз продовжив на шість місяців економічні санкції щодо Російської Федерації.

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