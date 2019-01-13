''Яйця в центрі уваги'': Биков іронічно висміяв ''головну проблему'' Росії

У Росії однією з головних проблем для обговорення в мережі стало нововведення виробників яєць - упаковка на 9 штук.

Цей факт висміяв російський поет, письменник і журналіст Дмитро Биков для телеканалу "Дождь". Також він згадав історію про лист від ПАРЄ, в якому від російської делегації нібито вимагали команду з шести статей, і зазначив, що в Росії немає навіть двох.

"В России яйца в дефиците,

Тут не виновен кабинет.

Вы шесть полов от нас хотите?

У нас уже и двух-то нет", - склав Биков новий вірш.

Він іронічно підмітив, що в Росії вже бачили різні нововведення, але "винахідливість" виробників яєць стала несподіванкою.

Дмитро Биков

"Все було, але такого як зараз нібито ще не було. В центрі уваги країни опинилися яйця. Ну, про яйця завжди я думаю досить багато - це таке символічне слово і поняття. Саме наявність їх вважається основою російської адекватної політики і взагалі чоловічих якостей. Саме їхня кількість говорить про процвітання економіки. Ось у нас проблема - у нас помінялися упаковки на дев'ять яєць", - заявив поет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днями в Росії почали продавати курячі яйця в упаковках по дев'ять штук замість звичних десяти. Головною причиною фахівці назвали бажання торговельних мереж швидше отримати прибуток через ймовірне підвищення попиту на продукт перед новорічними святами,

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