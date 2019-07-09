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"Я їх послав": директор "Борисполя" розповів про візити "людей Зеленського"

6.9тЧитати матеріал російською

Генеральний директор київського аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що до нього приходили шахраї, які представлялися "людьми" президента України Володимира Зеленського.

Як пояснив він в інтерв'ю Лига.net, вони хотіли домовитися про нові кафе і зону Duty-free в аеропорту.

"Пара шахраїв "від Зеленського" приходила. Я їх швидко послав. Це явні шахраї, точно не мають відношення до команди президента. Така хвиля завжди з'являється з новою владою. Ну, що зазвичай хочуть: Duty Free, кафе", - заявив він.

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Рябікін також підкреслив, що такі рішення про оренду в "Борисполі" повинен приймати Фонд держмайна, але "народ, який йде, як правило не розуміє процедурних моментів: куди йти і що робити".

Аеропорт "Бориспіль"

Аеропорт "Бориспіль"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, киянин Антон Гура заявив про грабіжницьку систему оплати паркування в аеропорті "Бориспіль". За його словами, при в'їзді на табло висвічувалася сума вартості парковки 70 грн на добу, проте через чотири дні чоловікові довелося заплатити понад 2600 грн.

Пізніше в "Борисполі" прояснили ситуацію з "шахрайством" при оплаті за парковку поблизу терміналу D.

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Особи
Павло РябікінВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Бориспільшахраї
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