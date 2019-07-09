"Я їх послав": директор "Борисполя" розповів про візити "людей Зеленського"

Генеральний директор київського аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що до нього приходили шахраї, які представлялися "людьми" президента України Володимира Зеленського.

Як пояснив він в інтерв'ю Лига.net, вони хотіли домовитися про нові кафе і зону Duty-free в аеропорту.

"Пара шахраїв "від Зеленського" приходила. Я їх швидко послав. Це явні шахраї, точно не мають відношення до команди президента. Така хвиля завжди з'являється з новою владою. Ну, що зазвичай хочуть: Duty Free, кафе", - заявив він.

Рябікін також підкреслив, що такі рішення про оренду в "Борисполі" повинен приймати Фонд держмайна, але "народ, який йде, як правило не розуміє процедурних моментів: куди йти і що робити".

Аеропорт "Бориспіль"

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, киянин Антон Гура заявив про грабіжницьку систему оплати паркування в аеропорті "Бориспіль". За його словами, при в'їзді на табло висвічувалася сума вартості парковки 70 грн на добу, проте через чотири дні чоловікові довелося заплатити понад 2600 грн.

Пізніше в "Борисполі" прояснили ситуацію з "шахрайством" при оплаті за парковку поблизу терміналу D.

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