"Я і не приховую": Милованов пояснив, чому "проковтнув" дебіла від Коломойського

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов пояснив, чому так спокійно відреагував на слова олігарха Ігоря Коломойського, який назвав його дебілом.

В інтерв'ю "24 Каналу" він визнав, що, можливо, потрібно було відповісти інакше, але він не збирається відгукуватися на кожну образливу репліку на його адресу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ну що мені, реагувати на кожну... Можливо, треба було якось інше. Я сказав: "Я і не приховую". Це коли мені завжди говорять, що я не маю рації, то я так відповідаю, що цього не приховую. Це такий тролінг у відповідь. Якби я опинився в такій ситуації ще раз, можливо, я б сказав: "Я жартую", – одним реченням, а не двома, щоб не можна було вирізати і запевнити, що погодився", – заявив міністр.

Милованов також визнав, що не знає, як правильно реагувати на такі ситуації.

"Що тут говорити, я не знаю, як на це реагувати. Думаю, що було б добре, якби люди дивилися на справу, на те, що відбувається. На те, що ми змогли вперше за всю історію України передати приблизно 15% державних підприємств на приватизацію. Чому це важливо? Тому що завжди був корупційний опір. Сподіваюся, коли економіка України почне зростати, люди стануть щасливішими й буде більше конструктиву", – підсумував чиновник.

Коломойський і Милованов

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні Коломойський розкритикував Милованова за підтримку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої після скандального виступу "Кварталу 95" про підпал її будинку.

Міністр заявив, що номер може негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні. Коломойський же відповів, що після таких слів Милованову слід подати у відставку.

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