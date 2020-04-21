WTI продають за $1,4: ринок нафти лихоманить після історичного обвалу

Ціни на нафту WTI з найближчим постачанням піднялися майже до $1,5 за барель після падіння напередодні, водночас Brent торгується вище $25 за барель.

Травневі ф'ючерси на WTI торгуються у вівторок останній день, передає "Інтерфакс".

Травневий контракт на WTI торгується на рівні $1,39 за барель, подорожчавши на $39.

Червневий ф'ючерс на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшав на $0,19 (0,74%) – до $25,38 за барель.

Ціни на нафту Скріншот

Тим часом, червневі контракти на WTI, активність торгів якими в кілька десятків разів вище, котируються вище $22, подорожчавши більш ніж на 8%.

Ціни на нафту Скріншот

Обвал цін в негативну зону викликаний загальною кризою на ринку нафти, де спостерігається рекордний надлишок пропозиції, а оголошене зниження видобутку країнами ОПЕК+ так і не почалося. Відсутність вільних ємностей для зберігання в США при цьому і далі буде чинити негативний вплив на ціни.

За даними агентства Bloomberg, резервуари в Кушингу будуть повністю заповнені на першому тижні травня.

Аналітики Citi попереджають, що, якщо ситуація зі зберіганням нафти буде погіршуватися в світі ще швидше, ціни на Brent підуть вниз за WTI.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.

У березні на країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року і побили рекорди 18-річної давності.

Країни ОПЕК+ в результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

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