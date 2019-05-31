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ВВП України поб'є докризовий рівень: Кубів сказав, коли

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Валовий внутрішній продукт України через півтора роки перевищить докризовий показник 2013 року на 0,7%.

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН. "Через півтора роки ВВП України перевищить докризовий обсяг ВВП 2013 року на 0,7%", — зазначив Кубів.

Він також нагадав, що Україна, за деякими оцінками, втратила 20% ВВП через агресію Росії та анексію Криму.

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"Ми втратили людей, заводи, промислові комплекси, поклади газу і вугілля. Але ми вистояли, ми вивели економіку з крутого піке, економіка припинила падіння у 2016 році і відтоді сукупно виросла на 8,4%", — додав віце-прем'єр.

Степан Кубів

Степан Кубів

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом Світового банку, в Україні у 2019-му році сповільниться зростання економіки до 2,7%. В разі збереження наявних темпів країні знадобиться 50 років, щоб досягти рівня доходів сьогоднішньої Польщі.

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Особа
Степан Кубів
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ВВПУкраїнакриза
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