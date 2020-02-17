ВВП +40%: у Гончарука презентували стратегію економічного зростання України

Кабінет міністрів запланував за 5 років збільшити ВВП країни на 40%, створити понад 1 млн робочих місць і залучити 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій.

Відповідні показники успішності має “Економічна стратегія: зростання через інвестиції”, презентована Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Про це повідомляє "Урядовий портал".

“Саме інвестиції є наріжним каменем цієї стратегії. Інвестиції – це нові робочі місця, а робота – це можливість для українців заробляти та жити краще. Ми працюємо, щоб допомогти людям знайти легальну роботу із білою зарплатою, а якщо людина хоче працювати на себе та мати власний бізнес – створити умови для його успішного ведення”, – наголосив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Для стрімкого нарощення інвестицій зусилля концентруються на трьох напрямках:

Створення ефективних ринків.

Інвестиційні ініціативи.

Приватизація державних підприємств і банків.

Милованов додав, що для великих інвестиційних проектів (понад 100 млн доларів) уряд планує запровадити спеціальну програму з координації, супроводу та підтримки інвесторів.

Крім того, за його словами, для забезпечення необхідної інфраструктури і належних умов уряд докладатиме зусиль для подальшого розвитку індустріальних парків.

Ще одним напрямком інвестиційних ініціатив у Кабміні називають стимулювання банківського кредитування та страхування. Зокрема, йдеться про підтримку мікро та малого бізнесу через програму доступні кредити 5-7-9%, і система страхування експортної діяльності, і програми запуску іпотечного кредитування.

“Сукупно драйвери інвестицій і зростання мають забезпечити досягнення мети у 40% зростання економіки. Для того, щоб ця амбітна програма зростання економіки через інвестиції запрацювала, нам потрібно тримати темп. Президент, уряд, парламент та місцеві органи самоврядування мають продовжити працювати єдиною командою”, – резюмував Милованов.

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Кабінет міністрів запланував за 5 років збільшити ВВП країни на 40%

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