Карти українців під загрозою: шахраї придумали нову схему

Щоб виманювати якомога більше грошей з українців шахраї вдаються до все більш витончених видів обману, придумуючи нові схеми "розводу" й удосконалюючи старі.

За даними Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЕМА, у 2019 році з рахунків українців обманом було виведено 362 млн грн, що на 100 млн більше, ніж було в 2018 році.

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Виманюють дані банківської картки

Багато хто з українців стикався зі спробами шахраїв виманити у них номер карти, код CVV2 або ж пароль. Часто це відбувається за допомогою СМС із банку, або телефонного дзвінка.

Шахраї й далі продовжують грати на довірливості порядних людей, придумуючи нові історії і методи психологічного тиску. Так, жителька Києва Катерина розповіла, як її мама ледь не потрапила на нову схему.

"Мамі подзвонили по мобільному телефону. Молодий чоловік їй представився якимсь співробітником банку і запитав, у якому відділенні банку вона хоче закрити свій рахунок?" – каже вона.

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Звичайно, жінка відповіла, що жодних рахунків вона закривати не планує, тим більше, у неї є тільки одна пенсійна картка "Ощадбанку", на що їй заявили: "Ви вже подали заяву про закриття рахунку".

Шахраї

На іншому кінці дроту хлопець став запевняти пенсіонерку, що вона точно стала жертвою хакерів, які хочуть зняти гроші з її картки, і настійно порекомендував перевести її гроші на інший рахунок.

На щастя, шахраєві не вдалося вчинити злочин до кінця і тільки завдяки пильності самої жертви.

"Мама начебто навіть погодилася. Тоді він став питати номер картки і код на зворотному боці. Тут мама запідозрила недобре, тому що я щодня їй повторюю, що код на зворотному боці нікому вона не повинна називати, навіть мені", – каже Катерина.

Після дзвінка матері, вона тут же передзвонила в банк, де їй підтвердили, що жодних заяв на закриття рахунку не було, а дзвінок – це розвод: "Думаю, що якби вона сказала код на зворотному боці картки, то грошей би вже не побачила".

У коментарі OBOZREVATEL заступник директора української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЕМА Олеся Данильченко підтвердила, що ця схема стає досить популярною в Україні і Росії.

"Є й інша модифікація. Просять прийти і зняти гроші в банку, і покласти на інший рахунок через термінали поповнення. Звичайно, що в цьому випадку банк уже нічого не зробить і не допоможе клієнту. І цей один із різновидів, з яким ми маємо справу, і набирає обертів", – розповіла Данильченко.

Нові схеми

У лютому ЕМА представила звіт, в якому перерахувала з якими новинками в сфері шахрайства з банківськими картами зіткнулися українці.

Переадресація

Нічого не ускладнюючи, замість складної психологічної обробки "клієнта", назвавшись "співробітником банку" або "служби безпеки банку", шахраї просять набрати на телефоні якусь послідовність символів... Ця послідовність у дійсності є USSD-командою мобільному оператору на включення переадресації всіх вхідних дзвінків жертви на інший номер. І номер цей, звичайно, є номером шахраїв, і всі СМС-повідомлення з банківськими паролями і кодами тепер надходитимуть туди.

Шахраї

Голосове меню

Шахраї використовують поради банків, щоб завоювати довіру громадян. "Нікому не передавайте код, який прийде в повідомленні", – запевняють жертву. Зате рекомендують включити інтерактивне голосове меню і продиктувати цифри в тоновому режимі після сигналу. У цей час вони прослуховують секретний код.

А код є підтвердженням про виведення коштів із рахунку або про вхід в Інтернет-банк жертви.

Віддалений доступ

Шахрай, представившись співробітником служби безпеки банку, повідомляє клієнту, що його смартфон або комп'ютер заражений жахливим вірусом, а турботливий банк терміново хоче допомогти його позбутися. Для цього жертві надають посилання для завантаження програми, що допоможе співробітникам банку "вилікувати" заражений пристрій, за якими людина завантажить програму віддаленого доступу.

Сама по собі ця програма не є шкідливою, але надає вона шахраєві повний доступ до смартфону.

"Безпечний" рахунок

Знову-таки зі "служби безпеки банку" дзвонять жертві і повідомляють, що її рахунок у небезпеці (ось-ось буде заблокований, або якісь злодії почали виводити кошти) і пропонують жертві не втрачати дорогоцінні секунди, а перевести всі кошти на "безпечний рахунок".

Звичайно, "безпечний рахунок", це рахунок шахрая. Але в такій ситуації наляканий "клієнт", як правило, робить переказ не думаючи.

Гроші

Підміна номера

Це є популярним способом спробувати зняти ваші гроші. Вам можуть дзвонити з будь-якого номера телефону, а на вашому висвічується банківський.

"І людині здається, що дійсно дзвонять з банку. А паралельно вам на телефон приходить СМС, в яких вказується, що з вашою карткою проводяться якісь платежі. І звичайно, коли вам по телефону говорять, що з вашим рахунком щось не так, давайте ми вам допоможемо, і тоді ж приходять СМС від "банку" з повідомленнями про транзакції, ви панікуєте і можете видати всю інформацію", – розповідає Данильченко.

Вас можуть попросити перевести гроші на інший рахунок, або ж надішлють в якомусь мессенджері посилання, де вас попросять вказати необхідні реквізити, і ви втрачаєте свої гроші.

Інтернет-розіграші

Ще одна схема використовується в різних інтернет-розіграшах, яка стало більш новою версією розводів з СМС-повідомленнями про виграш грошей, машини або будь-якої техніки і номером телефону, на який потрібно передзвонити.

"Люди рідко реагували на це. А в інтернеті вам пропонують пройти невелике опитування, і за це пропонують приз. Після цього вам повідомляють, що ви можете забрати свій приз, але заплативши відсоток за виграш", – пояснює експерт ЕМА.

Розвод на OLX

Звичайно, не обходиться і без найбільшої інтернет-платформи з продажу товарів OLX. Тепер же зловмисники навчилися обходити сервіс "безпечна угода".

Безпечна угода ОЛХ

"Для цього відкривається фейковий акаунт, який можна відрізнити від справжнього, коли справа доходить до моменту відправки, він підтверджує, що користується послугою "безпечної доставки", але йому на сайті зараз не дуже зручно, він поспішає і відправляє вам посилання в месенджер, де пропонує скористатися послугою OLX", – говорить Данильченко.

Посилання виявляється підробленим, але інтерфейс і контент сторінки буде один в один, як на OLX, і ви будете впевненим, що користуєтеся сервісом "безпечна угода".

"Але платіж не проходить, гроші "зависають". Вам пропонують повернути гроші і допомогти провести цей платіж, але на вашій карті повинно бути в два рази більше грошей. Ви ще раз проводите і втрачаєте гроші", – розповіла вона.

У ЕМА попереджають, що шахраї почали працювати більш хитро і тонко, тому варто себе захищати. Експерти наголошують, що вірити не можна нікому. Якщо вам зателефонували з банку і намагаються вивідати дані карти, або перевести ваші гроші, або ще щось, покладіть слухавку і самі передзвоніть у банк по тому номеру, який у вас вказано на карті.

Не встановлюйте жодних додатків на прохання співробітників банку і не виконуйте USSD-команди.

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