Втратили $9 млрд: ПриватБанк оцінив збитки від анексії Криму

Заступник голови правління ПриватБанку Галина Пахачук заявила, що банк оцінив втрати в результаті анексії Криму в 9 млрд доларів.

"Позов подано на суму понад 1 млрд доларів (в інвестиційний арбітраж в Гаагу щодо активів у Криму. – Ред.). Але, якщо в цілому оцінити збитки, то я вважаю, що банк втратив понад 9 млрд доларів – це грошова позиція, це кредити", – повідомила Пахачук, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, ПриватБанк вже виграв справу по суті в інвестиційному арбітражі проти Росії.

Зокрема, в лютому було винесено проміжне рішення, процес підійшов до завершення і оцінки економічних збитків, які були нанесені Москвою.

Серед інших проблем ПриватБанку Пахачук назвала борг компаній, підконтрольних колишніх власникам банку, який вже досяг 240 млрд гривень.

Банк оцінив втрати в результаті анексії Криму в 9 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема йшлося про 159 млн доларів.

Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи із 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Приватофіс", "Приватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".

У зв'язку з цим Апеляційний суд Києва 12 вересня заарештував акції українських "дочок" російських банків за участі держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку.

Однак це рішення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.

2 жовтня Апеляційний суд Києва дозволив екс-голові ПриватБанку Олександру Дубілету і ще 17 компаніям стягнути з Росії компенсацію за майно у Криму.

26 листопада Ощадбанк виграв у Міжнародному арбітражі у Російської Федерації $1,3 млрд компенсації збитків через анексію Криму.

Відповідне рішення ухвалив Арбітражний суд у Парижі. Сума вимог включає вартість втрати активів у Криму, вартість втрати бізнесу і відсотки, які будуть нараховані до фактичного отримання компенсації.

При цьому перший крок у суді Ощадбанк зробив у липні 2015 року. Тоді держбанк надіслав офіційного листа до РФ із заявою про те, що з їхніми інвестиціями на півострові поводяться незаконно.

Також Гаазький арбітраж ухвалив позитивне рішення у справі НАК "Нафтогаз України" проти Росії за втрачені активи у Криму.

Як повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, сума виграшу поки не уточнюється і буде оголошена найближчим часом. Водночас НАК вимагав у Росії компенсації у розмірі 5 млрд доларів.

У Росії рішення арбітражу визнати відмовилися, посилаючись на те, що у суду нібито відсутня юрисдикція на розгляд даної суперечки. В Мін'юсті РФ пообіцяли вжити всіх необхідних заходів, щоб інтереси Росії були представлені і захищені.

Внаслідок анексії Криму "Нафтогаз" втратив на півострові інфраструктуру для транспортування та видобутку газу і нафти, зокрема бурові установки на шельфі Чорного моря, компресорні та інші станції. Все це майно "влада" анексованого Криму "націоналізувала" одразу після анексії.

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