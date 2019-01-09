Всесвітній банк погіршив прогноз щодо України

Всесвітній банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році до 2,9%.

Спочатку міжнародна фінансова організація очікувала зростання української економіки в цьому році на рівні 3,5%, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Водночас в 2020 році Всесвітній банк прогнозує зростання українського ВВП на рівні 3,4%, а в 2021 – на 3,8%.

Одночасно із цим міжнародна фінансова організація погіршила прогноз зростання світової економіки в 2019 році з 3% до 2,9% на фоні посилення ризиків і несприятливих чинників.

Крім того, в 2020-2021 роках очікується уповільнення економічного зростання до 2,8% внаслідок скорочення обсягів торгівлі та інвестицій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світовий банк погіршив прогноз зі зростання економіки Росії із 1,8% до 1,5%. Водночас уже в 2020 і 2021 роках російська економіка, вважають експерти міжнародної фінансової організації, покаже річне зростання на 1,8%.