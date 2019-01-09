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Всесвітній банк погіршив прогноз щодо України

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Всесвітній банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році до 2,9%.

Спочатку міжнародна фінансова організація очікувала зростання української економіки в цьому році на рівні 3,5%, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Водночас в 2020 році Всесвітній банк прогнозує зростання українського ВВП на рівні 3,4%, а в 2021 – на 3,8%.

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Одночасно із цим міжнародна фінансова організація погіршила прогноз зростання світової економіки в 2019 році з 3% до 2,9% на фоні посилення ризиків і несприятливих чинників.

Крім того, в 2020-2021 роках очікується уповільнення економічного зростання до 2,8% внаслідок скорочення обсягів торгівлі та інвестицій.

Всесвітній банк погіршив прогноз щодо України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світовий банк погіршив прогноз зі зростання економіки Росії із 1,8% до 1,5%. Водночас уже в 2020 і 2021 роках російська економіка, вважають експерти міжнародної фінансової організації, покаже річне зростання на 1,8%.

Читайте всі новини по темі "Економіка України: прогнози" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Економіка України: прогнози
Місце
Україна
Тег
Всесвітній банк
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Крым Андрей
Крым Андрей
А почему когда ВБ уменьшил прогнозируемый рост экономики РФ, то "Всемирный банк нанёс удар по России", а когда уменьшил, только ещё сильнее, прогноз по Украине, то никаких ударов не наносил?
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Совсем не сложно дать прогноз для страны, которая готовится к войне с русскими. Летальный.
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Ivanov Valeriy, кто такие русские? Есть страна «Руссия»?
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