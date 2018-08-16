Всесвітній банк може дати Україні гарантію на $650 млн: названо умову

Всесвітній банк готує для України гарантійні операції на 650 млн доларів на підтримку основних реформ для економічного зростання, фіскальної стійкості та покращення управління.

"Після завершення підготовки та затвердження нової операції Україна отримає гарантію від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на суму 650 млн доларів, яка допоможе запозичувати близько 800 млн доларів на зовнішніх ринках", - повідомили представники організації, передає "Інтерфакс-Україна".

Всесвітній банк заявляє про необхідність завершення всіх дій з розпочатих реформ. Зокрема критичними називають набуття чинності законів щодо удосконалення функціонування фінансового сектора і відновлення кредитування, які раніше були прийняті Верховною Радою.

Міжнародна фінансова організація акцентує увагу на тому, що критичним для уряду є досягнення угоди з Міжнародним валютним фондом з четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF, без якої нова гарантійна операція не зможе бути здійснена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що місія Фонду відвідає Київ з 6 по 19 вересня для обговорення останніх економічних подій, економічної політики та наступних кроків, включаючи фінансову допомогу.