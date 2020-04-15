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15 квітня • оновлено в 17:33
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Все згнило на грядках: українці не побачать влітку дешевих продуктів через карантин

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В Україні через карантіннні заходи, внаслідок яких були закриті оптові ринки, може незабаром настати дефіцит продуктів.

Як повідомляють "Весті.ua", фермери втратили надію на заробіток у 2020 році: в результаті овочі згнили в посадках, а українці вже через пару місяців зіткнуться з дефіцитом продуктів.

Як наголошується в статті, каталізатором фермерської кризи стало закриття оптового ринку "Неждана" у Великих Копанях у Херсонській області. Цей ринок є ключовим для виробників сільськогосподарської продукції, перекупників, а також торгових мереж. Тут продають свій товар дрібні фермери практично з усіх регіонів України.

Ринки в Україні закрили на час карантину

Ринки в Україні закрили на час карантину

Як розповів фермер Сергій Хлань, для багатьох дрібних фермерів перший проданий урожай є запорукою подальших: неможливість продати тепличну капусту і редис вдарить по перспективах вирощування огірків і помідорів. За його словами, частина фермерів не піде на ризик, без підтримки ззовні вони не осилять вирощування нового врожаю.

"Фермери навряд чи будуть закладати другий урожай. Думаю, що не ризикнуть, та й збитки від першого не дозволяють це зробити", - розповів Хлань.

Фермери впевнені, що закриття ринку призведе до того, що управляти цінами будуть власники торгових мереж. У відсутності конкурентів у вигляді ринків, ціни на огірки та помідори в супермаркетах не зменшаться навіть в червні при явному зниженні попиту.

Хлань вважає, що найбільший удар отримали дрібні фермери, їх продукцію не побачать українці.

"Думаю, всю продукцію просто викинуть. Через закриття ринку вони отримали серйозний матеріальний і психологічний удар. Великі фермери безпосередньо працюють з торговельними мережами, у них проблем немає. Дрібні ж залежать від перекупників, у яких є транспорт і зв'язок", - заявив Хлань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вирішив скасувати власну постанову, якою за певних умов дозволялася робота ринків під час карантину.

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Теми
Карантин в Україні Ціни на продукти
Місце
Україна
Теги
карантин продукти
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