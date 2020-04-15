Все згнило на грядках: українці не побачать влітку дешевих продуктів через карантин

В Україні через карантіннні заходи, внаслідок яких були закриті оптові ринки, може незабаром настати дефіцит продуктів.

Як повідомляють "Весті.ua", фермери втратили надію на заробіток у 2020 році: в результаті овочі згнили в посадках, а українці вже через пару місяців зіткнуться з дефіцитом продуктів.

Як наголошується в статті, каталізатором фермерської кризи стало закриття оптового ринку "Неждана" у Великих Копанях у Херсонській області. Цей ринок є ключовим для виробників сільськогосподарської продукції, перекупників, а також торгових мереж. Тут продають свій товар дрібні фермери практично з усіх регіонів України.

Ринки в Україні закрили на час карантину

Як розповів фермер Сергій Хлань, для багатьох дрібних фермерів перший проданий урожай є запорукою подальших: неможливість продати тепличну капусту і редис вдарить по перспективах вирощування огірків і помідорів. За його словами, частина фермерів не піде на ризик, без підтримки ззовні вони не осилять вирощування нового врожаю.

"Фермери навряд чи будуть закладати другий урожай. Думаю, що не ризикнуть, та й збитки від першого не дозволяють це зробити", - розповів Хлань.

Фермери впевнені, що закриття ринку призведе до того, що управляти цінами будуть власники торгових мереж. У відсутності конкурентів у вигляді ринків, ціни на огірки та помідори в супермаркетах не зменшаться навіть в червні при явному зниженні попиту.

Хлань вважає, що найбільший удар отримали дрібні фермери, їх продукцію не побачать українці.

"Думаю, всю продукцію просто викинуть. Через закриття ринку вони отримали серйозний матеріальний і психологічний удар. Великі фермери безпосередньо працюють з торговельними мережами, у них проблем немає. Дрібні ж залежать від перекупників, у яких є транспорт і зв'язок", - заявив Хлань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вирішив скасувати власну постанову, якою за певних умов дозволялася робота ринків під час карантину.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!