МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

''Усе давно розграбоване!'' У "ДНР" поділилися досягненнями ''русского міра''

2.8тЧитати матеріал російською

В окупованому Донецьку на вулиці Взльотній, поряд із колишнім Донецьким аеропортом, проживають тільки десять чоловік. Разом вони намагаються захистити вулицю від мародерів.

Із місцевими жителями поспілкувалося російське видання "Комсомольская правда". На фрагмент інтерв'ю, опублікований в одній із спільнот Донецька, звернув увагу блогер Денис Казанський.

"Комсомольская правда" поспілкувалася зі щасливою мешканкою процвітаючої республіки: "Ви тут метал не шукайте! Спізнилися. У 2014-му все винесли! Усе давно розграбоване! Забрали ж усе вже!" Спасибі, Росіє!" — прокоментував він інформацію у Twitter.

Новини
''Завалений сміттям'': у ''ДНР'' через свавілля окупантів сталася НП

Водночас російське видання зазначає, що вулиця стала зовсім безлюдною, а ті, хто залишився жити, бояться мародерів: "Антоніна Олександрівна, колишній бухгалтер аеропорту з 40-річним стажем, доглядає за середньою ділянкою Взльотної. Вона патрулює вулицю із п'ятьма псами — але тільки вдень, уночі не ризикує. "Усе давно розграбоване! Забрали ж усе вже!", — констатує пенсіонерка".

''Усе давно розграбоване!'' У "ДНР" поділилися досягненнями ''русского міра''

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терорист "ДНР" Бенес Айо розповів про складну економічну ситуацію в ОРДО, яка перетворилася у злиденну територію із безправним населенням.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
ДНРРосія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
8
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Кожедуб Руслан, что Порошенко в томас-тур поехал а методичку оставить забыл
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги