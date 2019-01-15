''Усе давно розграбоване!'' У "ДНР" поділилися досягненнями ''русского міра''

В окупованому Донецьку на вулиці Взльотній, поряд із колишнім Донецьким аеропортом, проживають тільки десять чоловік. Разом вони намагаються захистити вулицю від мародерів.

Із місцевими жителями поспілкувалося російське видання "Комсомольская правда". На фрагмент інтерв'ю, опублікований в одній із спільнот Донецька, звернув увагу блогер Денис Казанський.

"Комсомольская правда" поспілкувалася зі щасливою мешканкою процвітаючої республіки: "Ви тут метал не шукайте! Спізнилися. У 2014-му все винесли! Усе давно розграбоване! Забрали ж усе вже!" Спасибі, Росіє!" — прокоментував він інформацію у Twitter.

Водночас російське видання зазначає, що вулиця стала зовсім безлюдною, а ті, хто залишився жити, бояться мародерів: "Антоніна Олександрівна, колишній бухгалтер аеропорту з 40-річним стажем, доглядає за середньою ділянкою Взльотної. Вона патрулює вулицю із п'ятьма псами — але тільки вдень, уночі не ризикує. "Усе давно розграбоване! Забрали ж усе вже!", — констатує пенсіонерка".

"Комсомольская правда" поспілкувалася з щасливою мешканкою процвітаючою республіки:



"Ви тут метал не шукайте! Опоздали. У 2014 все винесли! Все давно розграбовано! Забрали ж все вже!"



Спасибі, Росія! pic.twitter.com/43Ms0EdfdT - Денис Казанський (@den_kazansky) 15 січня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терорист "ДНР" Бенес Айо розповів про складну економічну ситуацію в ОРДО, яка перетворилася у злиденну територію із безправним населенням.

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