Вперше: в Україні задумалися про випуск гривневих єврооблігацій

У Міністерстві фінансів вважають "сприятливою" зовнішню кон'юнктуру для випуску єврооблігацій в національній валюті.

Очікується, що випуск таких цінних паперів може сприяти подовженню середнього терміну погашення держборгу і зменшення вартості його обслуговування.

"З метою оптимізації структури державного боргу з точки зору валютного ризику розглядається можливість розміщення на міжнародних ринках капіталу облігацій зовнішньої держпозики, номінованих в національній валюті", - йдеться в "Середньостроковій стратегії управління державним боргом на 2018-2020 роки", передає FinClub.

Зазначено, що в цілому, час і ринкова кон'юнктура для випуску зовнішніх ОВДП, номінованих в національній валюті, розцінюються як сприятливі для України. Загальні ринкові умови є сприятливими для суверенних емітентів облігацій в національній валюті, відзначили в Мінфіні.

Облігації (бонди) - це боргові цінні папери, які може випустити держава для отримання позикових коштів необхідних для розвитку. Інвестор, який купує облігації, отримує право на фіксований процентний дохід (купон)

Випуск гривневих єврооблігацій необхідний як альтернативне джерело фінансування і спосіб зменшити валютний ризик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що невиплата боргів і провал переговорів з МВФ загрожують Україні дефолтом.

Кабінет міністрів має намір скоротити прямий державний борг України до 52% ВВП вже до кінця 2019 року. Зараз обслуговування по відсоткам держборгу обходиться Україні в 130 млрд грн щорічно.