"Вони вже заплуталися!" Кремль гнівно відреагував на удар США по "Північному потоку-2"

У Кремлі назвали намір США ввести санкції проти учасників будівництва газопроводу "Північний потік-2" порушенням норм світової торгівлі

Як заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, такі обмежувальні заходи не можуть бути виправдані жодними мотивами, передає ТАСС.

"Ми вже говорили, що, безумовно, спроби протидіяти суто комерційному міжнародному проекту абсолютно йдуть врозріз і є категоричним порушенням всіх торгових правил і норм, норм СОТ", - наголосив він.

Чиновник зазначив, що Кремль реагуватиме на нові санкції США після набуття ними чинності, керуючись інтересами Росії.

"Давайте дочекаємося. Як ви знаєте, вони самі вже плутаються у своїх проектах (санкцій. - Ред.), тому давайте дочекаємося того, що буде, якщо це буде, і вже потім тільки будемо керуватися, в першу чергу, інтересами Російської Федерації" , - заявив прес-секретар.

За словами Пєскова, Кремлю відомо, що відповідний законопроект про нові санкції підготовлений, так само як і текст цього проекту, "бо він опублікований на відповідних інтернет-ресурсах".

"Ми уважно його вивчили, і вважаємо, що це продовження недружніх і незаконних з точки зору міжнародного права дій", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня стало відомо, що США можуть ввести санкції пов'язані з будівництвом газопроводу "Північний потік-2" протягом декількох тижнів.

Проект передбачає прокладку двох газових ниток загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Дозвіл на будівництво вже видали Німеччина, Фінляндія і Швеція. Данія залишається єдиною країною, яка досі не видала дозвіл.

25 липня у Німеччині почали укладати перші труби в рамках будівництва. Проти газопроводу виступають Україна і США.