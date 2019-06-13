"Вони бояться!" Клімкін розповів про вплив санкцій на Росію

У Росії бояться вести бізнес у Криму через міжнародні санкції проти Москви, введені після анексії півострова.

Про це заявив в інтерв'ю ТСН міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, саме санкції стали причиною того, що Москва засекретила бізнес на окупованому півострові.

Міністр зазначив, що зараз економіка Росії не росте, але це відбувається не тільки через санкції.

"Після грузинської війни ніхто не говорив про санкції, через три місяці після грузинської війни виникло партнерство заради модернізації з Росією, а зараз санкції тримаються. Ви бачите, що вони в Криму засекретили бізнес, вони навіть цього бояться і займаються фейками, кажуть, що комісар з прав людини Ради Європи їде до окупованого Криму, хоча насправді це з нами вона погоджує цей візит - поїде нашою територію, за нашими умовами, за програмою нашою погодженою", - пояснив Клімкін.

На його думку, в Росії зараз витає певний присмак розпачу.

Павло Клімкін ТСН

"Вони прекрасно розуміють, вони використовують багато зусиль і грошей на окупований Донбас, їм Донбас не потрібен, їм потрібно використовувати Донбас, щоб нас роздовбати. Щоб модель федералізації запустити. Це найголовніше", - підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня Посли Європейського Союзу прийняли рішення продовжити ще на один рік санкції, введені за анексію Криму Росією.

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