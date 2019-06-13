ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
СвітСпорт

/Новини економіки

"Вони бояться!" Клімкін розповів про вплив санкцій на Росію

2.7тЧитати матеріал російською

У Росії бояться вести бізнес у Криму через міжнародні санкції проти Москви, введені після анексії півострова.

Про це заявив в інтерв'ю ТСН міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, саме санкції стали причиною того, що Москва засекретила бізнес на окупованому півострові.

Міністр зазначив, що зараз економіка Росії не росте, але це відбувається не тільки через санкції.

"Після грузинської війни ніхто не говорив про санкції, через три місяці після грузинської війни виникло партнерство заради модернізації з Росією, а зараз санкції тримаються. Ви бачите, що вони в Криму засекретили бізнес, вони навіть цього бояться і займаються фейками, кажуть, що комісар з прав людини Ради Європи їде до окупованого Криму, хоча насправді це з нами вона погоджує цей візит - поїде нашою територію, за нашими умовами, за програмою нашою погодженою", - пояснив Клімкін.

Новини
Україна програла: Росія готується до зняття санкцій Ради Європи

На його думку, в Росії зараз витає певний присмак розпачу.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

ТСН

"Вони прекрасно розуміють, вони використовують багато зусиль і грошей на окупований Донбас, їм Донбас не потрібен, їм потрібно використовувати Донбас, щоб нас роздовбати. Щоб модель федералізації запустити. Це найголовніше", - підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня Посли Європейського Союзу прийняли рішення продовжити ще на один рік санкції, введені за анексію Криму Росією.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
Теги
санкцииРосіяУкраїнаКрим
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
29
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович намерена посетить Крым. Она приняла приглашение Москвы приехать на полуостров. Визит состоится в октябре, все детали поездки согласованы.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
CARGO 100
CARGO 100
"... хотя на самом деле это с нами она согласовывает этот визит ..." Кто с вами что-то согласовывает? Климкин думает, шо комиссар по правам человека Совета Европы - это как Парубий со справкой в Раде?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel