Волонтери сказали, скільки їм заплатять за опитування Зеленського
Проведення опитування вже супроводжується низкою скандалів
Деякі змогли відповісти на 5 запитань Зеленського по 7 разів
Волонтери не питають ні паспорт, ні прописку перед тим, як видати бланк
Волонтерам, які допомагають проводити ініційоване президентом Володимиром Зеленським опитування, заплатять від 500 до 1000 грн за роботу.
Про це повідомив "Стране" один з інтерв'юерів, який проводить опитування на одній з виборчих дільниць Київської області.
"Платять більше 500, але менше 1000 гривень за день. Мені заплатять 700", – розповів волонтер. Відзначається, що він не відразу погодився відповісти, оскільки підписав договір про нерозголошення.
"Це мені стільки заплатять, а як іншим – я не знаю, може хтось працювати буде більше і йому заплатять теж більше", – розповів інтерв'юер. За його словами, гроші дадуть після закінчення голосування.
Відзначається, що у тих, хто бере участь в опитуванні, не просять документи і ніяк не фіксують, що людина проголосувала.
Видання зазначає, що волонтери не просять не те що паспорт, а навіть прописку. Тобто одна людина може взяти участь в опитуванні Зеленського на необмеженій кількості ділянок, тим самим спотворивши результат.
Волонтери сказали, що українці мають право проголосувати кілька разів.
Підрахунки в кінці дня волонтери проведуть самі. При цьому вони зізнаються, що і виборці, і самі волонтери не розуміють значення всіх питань зі списку – наприклад, про СЕЗ і Будапештський меморандум.
"Один чоловік замість галочки або хрестика на п'ятий пункт взагалі поставив знак питання. Я без поняття, як тепер це рахувати", – зізнався волонтер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 25 жовтня, розпочалося всеукраїнське опитування, яке ініціював президент. Воно проходить паралельно з голосуванням на місцевих виборах.
При цьому на деяких виборчих дільницях опитування не стартувало вчасно через відсутність волонтерів.
У Хмельницькому координатор громадянської мережі "Опора", блогер Андрій Попик зумів сім разів поспіль взяти участь в опитуванні президента.
Поліція повідомила, що на Волині почали надходити скарги на законність проведення опитування.