"Який ринок? Це корупція!" Коломойського звинуватили в зриві роботи українських шахт

Народний депутат від фракції "Батьківщина", голова Незалежної профспілки гірників Дмитро Волинець заявив, що українським шахтарям не виплачують зарплати через корупційні схеми бізнесмена Ігоря Коломойського.

Його звинувачення прозвучали в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 25 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Шахти стоять. Їм гроші не платять. За 4 місяці винні вже 300 млн гривень. У Лисичанську на базовій шахті Мельникова три тижні немає електрики. На ній вугілля скільки, що вистачить забезпечити всю Україну. Це просто корупція. За "Центренерго" стоїть Коломойський", – обурився він.

Волинець звинуватив Коломойського в зриві роботи шахт Скріншот з відео

За словами Волинця, бізнесмен призначив свій менеджмент. "За Потапенком стоїть Коломойський. І ми бачимо, що дешева електроенергія поставляється з трьох електростанцій на заводи Коломойського. Який же це ринок? І чому повинні страждати шахтарі?" – додав він.

Коломойського звинуватили в зриві роботи українських шахт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що завдяки схемі з "Центренерго" Коломойський зумів роздобути дешеву сировину для своїх підприємств і створив загрозу подорожчання електроенергії в Україні.

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