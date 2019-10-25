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25 жовтня • оновлено в 23:00
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"Який ринок? Це корупція!" Коломойського звинуватили в зриві роботи українських шахт

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Народний депутат від фракції "Батьківщина", голова Незалежної профспілки гірників Дмитро Волинець заявив, що українським шахтарям не виплачують зарплати через корупційні схеми бізнесмена Ігоря Коломойського.

Його звинувачення прозвучали в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 25 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Шахти стоять. Їм гроші не платять. За 4 місяці винні вже 300 млн гривень. У Лисичанську на базовій шахті Мельникова три тижні немає електрики. На ній вугілля скільки, що вистачить забезпечити всю Україну. Це просто корупція. За "Центренерго" стоїть Коломойський", – обурився він.

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Волинець звинуватив Коломойського в зриві роботи шахт

Волинець звинуватив Коломойського в зриві роботи шахт

Скріншот з відео

За словами Волинця, бізнесмен призначив свій менеджмент. "За Потапенком стоїть Коломойський. І ми бачимо, що дешева електроенергія поставляється з трьох електростанцій на заводи Коломойського. Який же це ринок? І чому повинні страждати шахтарі?" – додав він.

Коломойського звинуватили в зриві роботи українських шахт

Коломойського звинуватили в зриві роботи українських шахт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що завдяки схемі з "Центренерго" Коломойський зумів роздобути дешеву сировину для своїх підприємств і створив загрозу подорожчання електроенергії в Україні.

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Особи
Ігор Коломойський Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
шахти шахтарі "Центренерго"
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