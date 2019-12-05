Экономические взаимоотношения между "ДНР" и "ЛНР" переживают не самые лучшие времена. После визита Суркова в гости к Д.Пушилину многое изменилось. Основное, что за собой повлек приезд – это уменьшение товарооборота между "независимыми государствами". А вот, что касается силового блока, то "ДНР" увеличило число сотрудников "МГБ ДНР" на "границе" с братским народом практически вдвое.

Мало кто в "ЛНР" может похвастаться тем, что торгует с соседним "государством". Есть, конечно те, кто этого хочет, но не может себе позволить заниматься контрафактом.

Почему все так сложно? Да потому, что главарь "ДНР" Д.Пушилин хоть и ужесточил контроль "границы", но крышевать черный бизнес не перестал. В результате чего изменилась только пошлина на ввоз товаров на территорию "республики". Причем сумма отката напрямую зависит от размера в денежном эквиваленте того товара, который хотят ввезти в "молодое государство". Так что тем, кто не очень уверенно стоит на ногах в этом бизнесе приходится несладко.

Помимо этого, "МГБ ДНР" не разбираясь, сразу бросает на подвал. Как показывает практика, тех, кого банально подозревают и тех, кто отказался платить, будут судить по УК "ДНР" по статьям 216-224, главы 22.

Статья 216. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взымаемых с организации или физического лица:

пункт 4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершённые организованной группой:

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осуждённого за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового

Свежий пример: 3 декабря "МГБ ДНР" в очередной раз показательно осуществила задержание огромной партии контрафакта табачных изделий из "ЛНР", общей стоимостью более 3 миллионов рублей.

Контрабанда сигарет в "ДНР"

Контрабанда сигарет в "ДНР"

Дальнейшая судьба сигаретного контрафакта неизвестна, но наверняка можно сказать, что глава "ДНР" Д.Пушилин не упустит того, чтобы заработать на этом.

В "ДНР", как и раньше, можно купить якобы официально завезенные табачные изделия из "ЛНР". Но насколько официальны они, кем завезены и не таким ли путем, как описан выше, получено то, что потом попадает на прилавки магазинов?

Теперь что касается главы "ЛНР" Л.Пасечника. Может ли он быть доволен тем, что львиная часть денег проходит мимо него? Нет. Но у него пока не было такой хватки, как у опытного мммщика. Получится ли повторить такое науке не известно, но то, что вражда между "ДНР и ЛНР" в самом разгаре и продолжает накаляться – в доказательствах не нуждается.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.