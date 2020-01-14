"Вкрай складно": стало відомо, як Росія може добудувати "газопровід Путіна"

Росії для завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2", за допомогою якого російський газ буде поставлятися в Європу в обхід України, залишилося прокласти лише 106 км, однак зробити це буде вкрай складно через санкції.

Для завершення будівельних робіт на невеликій глибині у Москви є своє судно "Фортуна", яке вже прокладало частину газопроводу в російських водах. Про це повідомляє RT.

При цьому судно не здатне працювати на великій глибині. Також "Фортуна" не відповідає вимогам з безпеки, висунутим Данією.

На загальне завершення робіт здатне судно "Академік Черський", але кораблю знадобиться багато часу, щоб дістатися до місця проведення робіт.

Використання корабля "Академік Черський" також пов'язане з ризиком, оскільки судно "Газпрому" може потрапити під американські санкції.

Крім того, за допомогою штрафних заходів може бути ускладнена покупка нового трубоукладача.

Для завершення будівельних робіт на невеликій глибині у Москви є своє судно "Фортуна", яке вже прокладало частину газопроводу в російських водах

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мали бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

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