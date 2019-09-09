ВКонтакте перехитрив блокування в Україні: як працює схема росіян

Російська соціальна мережа "ВКонтакте" навчилася обходити блокування українських операторів.

Якщо до липня цього року в додаток "ВКонтакте" на iOS без використання VPN зайти було неможливо, то з середини літа користувачів уже пускали як через мобільний інтернет, так і через Wi-Fi, повідомляє Liga.Tech.

За словами директора з корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайла Шуранова, нещодавно оператор зафіксував, що "ВКонтакте" заблокувати не вдається.

"Так, додаток працює завдяки вбудованому VPN. Зараз фахівці компанії працюють над технічним вирішенням проблеми. Думаю, протягом декількох тижнів вирішимо", – зазначив Шуранов.

"Ми завжди чітко і своєчасно виконуємо рішення влади України і блокуємо всі інтернет-ресурси, які підлягають блокуванню... Але, якщо абонент має навички і його мета – її обійти, він зможе це зробити", – прокоментували ситуацію у "Волі".

Водночас у пресслужбі "Київстару" заявили, що закрили доступ до доменних імен сайтів за IP-адресами. Однак закрити доступ до всіх мобільних додатків оператор теж не може.

"Мобільні додатки – це програми зі своєю внутрішньою методикою роботи, де розробник може встановлювати за замовчуванням такі опції, як proxy server і vpn для обходження блокувань. Але це відповідальність розробників, на яких телеком оператор не має впливу!" – зазначили представники мобільного оператора.

"Про вбудований у додаток VPN – це правда. На сьогодні немає інструментів, щоб обійти цей "обхід", – сказали представники Vodafone.

У lifecell також повідомили, що з травня 2017 року метод блокування не міняли, але "це не означає, що немає методів обійти блокування".

Російська соціальна мережа "ВКонтакте" навчилася обходити блокування українських операторів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня в Україні частина українських провайдерів відкрили доступ до заборонених сайтів, зокрема "ВКонтакте", "Однокласників", "Російської весни". Провайдери пояснили це збоєм і налаштуваннями мережі в користувачів.

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