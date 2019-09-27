Вивели $38 млн: СБУ викрила масштабну аферу в українському банку

Служба безпеки України викрила топменеджерів ПАТ "КБ "Південкомбанк", які нібито вивели з установи 38 мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook. Відзначається, що грошові кошти доведеться відшкодовувати з державного бюджету.

Під час досудового слідства оперативники і слідчі СБУ встановили, що керівництво банку розробило схему з присвоєння коштів установи.

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"Протягом 2012-2014 років вони незаконно передали в заставу гроші банку, які перебували на кореспондентських рахунках "Південкомбанку" зарубіжній банківській структурі для забезпечення видачі кредиту кіпрській компанії", – сказано в повідомленні.

Оскільки кредит не був повернутий через протиправні дії топменеджменту "Південкомбанку", 38 мільйонів доларів США були списані на користь іноземного банку.

"У результаті українській державі завдано збитків на зазначену суму, розмір якої підтверджений висновками експертної установи. Зараз ПАТ "КБ "Південкомбанк" знаходиться в стадії ліквідації, відшкодування клієнтам вкрадених посадовими особами грошей буде здійснюватися за рахунок держави через Фонд гарантування вкладів", – відзначили в СБУ.

За матеріалами СБУ, двом колишнім керівникам банку оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України викрила схему, в якій представники акціонерного товариства вивели в офшори більше 17 млн доларів (більше 436 млн гривень) кредитних коштів банку.

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