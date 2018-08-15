Вивели 15 млрд: НАБУ виграло у Коломойського суд у справі "Укрнафти"

Верховний Суд визнав недійсними 60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів на суму 2,94 млрд грн, укладених між ПАТ "Укрнафта" і компанією "Котлас", яка належить втікачу-олігарху Ігорю Коломойському,

Як повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро, таким чином рішенням суду "Укрнафта" отримала законні підстави для стягнення 2,94 млрд грн із метою відшкодування.

У рамках кримінальної справи НАБУ розслідувала факти зловживань в "Укрнафті" з метою заволодіння сирою нафтою на загальну суму понад 7,7 млрд грн.

Нагадаємо, у 2015 році в. о. голови правління "Укрнафти" Олексій Кущ і директор департаменту реалізації Анатолій Таранець уклали 71 договір купівлі "Укрнафтою" нафтопродуктів у фірми "Котлас" на суму 3,49 млрд грн. Кожен із цих договорів не перевищував суми у 50 млн грн, що дозволило обійти формальну вимогу погоджувати дорожчі угоди з наглядовою радою.

60 договорів на суму 2,94 млрд грн суд визнав ідентичними за змістом і такими, що свідомо укладені для обходу вимоги узгодження з наглядовою радою.

"Укрнафта" здійснила передоплату за цими договорами у липні 2015 року, але термін постачання нафтопродуктів за більшістю з них визначений до 31 грудня 2018 року. Відтермінування на постачання товару затвердили у додаткових угодах в листопаді 2015 року. Підприємство у 2015 році видало ще 20 компаніям аванси за постачання нафтопродуктів на 4 млрд грн, яке насправді не відбулося.

Усього з "Укрнафти" у 2015 році шляхом безоплатних відвантажень нафти й авансів за нафтопродукти було виведено на афілійовані з групою "Приват" компанії близько 15 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2016 року "Укрнафта" подала до суду 6 позовних заяв із проханням зобов'язати ТОВ "Прикарпаттянафтотрейд", "Котлас", "Техтрейд груп", "Галнафта", "Гарант-УТН" погасити перед нафтовидобувною компанією заборгованість загальною сумою 7,587 млрд гривень. У березні 2018 року колегія суддів Київського апеляційного господарського суду визнала укладені договори на суму 2,94 млрд грн недійсними.

За даними ЗМІ, власниками "Котлас" є офшори, які пов'язані з групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. "Нафтогазу України" належить 50% + 1 акція, а групі компаній, пов'язаних із колишніми акціонерами "Приватбанку", – близько 42% акцій.