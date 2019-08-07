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Вітренко може стати новим прем'єр-міністром України: хто він такий

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Новим прем'єр-міністром України може стати виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Зокрема, про це вже заявив український бізнесмен Ігор Коломойський, який підтримував Володимира Зеленського в президентській кампанії, йдеться у публікації OBOZREVATEL.

"У фаворитах гонки – Юрій Вітренко і Олексій Гончарук (заступник голови Офісу президента з економічних питань. – Ред.)", – зазначив Коломойський.

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Пізніше новообраний народний депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія озвучив шорт-лист кандидатур на посаду прем'єр-міністра, де також фігурувало ім'я виконавчого директора "Нафтогазу".

"У нас є шорт-лист, в ньому Андрій Коболєв (голова правління НАК "Нафтогаз України". – Ред.), Юрій Вітренко, Олексій Гончарук та Владислав Рашкован (заступник виконавчого директора від України в МВФ. – Ред.)", – відзначав Арахамія.

Вітренко може стати новим прем'єр-міністром України: хто він такий

Юрій Вітренко народився 17 вересня 1976 року в Києві. Батько – Вітренко Юрій Миколайович – кандидат економічних наук, доцент. Мати – Наталія Вітренко – український політик, лідер Прогресивної соціалістичної партії, народний депутат II і III скликань.

У 1992-1993 рр. – обіймав посаду аналітика в Українській фінансовій групі.

У 1995-1996 рр. – працював в ПАТ "Укрінбанк" на посаді спеціаліста 2-ї категорії управління зовнішньоекономічної діяльності міжнародних розрахунків.

У 1998-2002 рр. – обіймав різні посади в підрозділі менеджмент-консалтингу провідної міжнародної компанії у сфері надання аудиторських і консультаційних послуг PricewaterhouseCoopers (Coopers&Lybrand до злиття з Price Waterhouse).

З 2002 року – брав участь у проекті з розробки стратегії НАК "Нафтогаз України" і проекті зі створення вертикально-інтегрованої нафтової компанії як помічник заступника голови правління.

У 2004-2005 рр. – обіймав посади начальника Управління планування фінансово-господарської діяльності, начальника Управління корпоративних фінансів, заступника начальника Департаменту економіки і цінової політики "Нафтогазу".

У 2005-2006 рр. – працював в інвестиційно-банківському підрозділі лондонського відділення банку Merrill Lynch.

У 2006-2007 рр. – став радником, а потім головним радником голови правління НАК "Нафтогаз України".

У 2008-2010 рр. – обіймав посаду старшого віце-президента і головного операційного директора фонду приватних інвестицій "Амстар Європа".

У 2008-2014 рр. – був запрошений виступити як один з організаторів реструктуризації міжнародних боргів НАК "Нафтогаз України" на посаді позаштатного радника голови правління.

У 2010 році – заснував інвестиційну компанію AYA Capital.

У 2018 році – був призначений на посаду виконавчого директора "Нафтогазу".

Новим прем'єр-міністром України може стати виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко

Новим прем'єр-міністром України може стати виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко

Facebook Юрія Вітренка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський зазначив, що прем'єр-міністром буде професійний економіст без досвіду у великій політиці. Водночас у партії "Слуга народу" також назвали декількох кандидатів на цей пост.

За неофіційною інформацією, головним претендентом на пост прем'єр-міністра України є заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.

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Особи
Юрій Вітренко Ігор Коломойський
Місце
Україна
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
І це і є передвиборчі обіцянки "усе на конкурсній основі, ніяких друзів та родичів..". Тьфу.
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро, ще: ніяких старих корумпованих облич... Тьфу.
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