Вітренко вимагає зі збиткового 'Нафтогазу' 94 млн грн: ексменеджера можуть зробити міністром енергетики

Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав позов до Печерського суду Києва з вимогою до збиткової компанії виплатити йому 94 млн гривень премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом". Разом з тим саме Вітренка розглядається як одного з кандидатів на посаду міністра енергетики.

Збитковою компанія стала, в тому числі, в результаті роботи самого Вітренка (за 9 місяців 2020-го збиток склав 600 млн доларів). Позов був поданий у лютому, проте сума претензій стала відома лише зараз. Про це свідчить позовна заява Вітренка, яка є у розпорядженні OBOZREVATEL.

Топ-менеджерам "Нафтогазу", які привели національну компанію до багатомільярдних збитків, вказали в контрактах виплату премій в розмірі 1% від 2,9 млрд доларів – суми виграшу в суперечці з "Газпромом".

Частина суми була виплачена Вітренку, проте "Нафтогаз" прострочив шість квартальних платежів. Вони і склали близько 3,9 млн доларів або 94 млн гривень за курсом на момент подачі позову.

За інформацією джерел OBOZREVATEL, тепер президенту Володимиру Зеленському пропонують призначити колишнього топ-менеджера "Нафтогазу" Вітренка в якості міністра енергетики . Його звільнили з "Нафтогазу" в липні 2020-го.

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