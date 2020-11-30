Вітренко вимагає зі збиткового "Нафтогазу" 94 млн грн: ексменеджера можуть зробити міністром енергетики
Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" подав позов до Печерського суду Києва
Сума претензій стала відома лише зараз
Вітренко стверджує, що компанія прострочила шість квартальних платежів
Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав позов до Печерського суду Києва з вимогою до збиткової компанії виплатити йому 94 млн гривень премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом". Разом з тим саме Вітренка розглядається як одного з кандидатів на посаду міністра енергетики.
Збитковою компанія стала, в тому числі, в результаті роботи самого Вітренка (за 9 місяців 2020-го збиток склав 600 млн доларів). Позов був поданий у лютому, проте сума претензій стала відома лише зараз. Про це свідчить позовна заява Вітренка, яка є у розпорядженні OBOZREVATEL.
Топ-менеджерам "Нафтогазу", які привели національну компанію до багатомільярдних збитків, вказали в контрактах виплату премій в розмірі 1% від 2,9 млрд доларів – суми виграшу в суперечці з "Газпромом".
Частина суми була виплачена Вітренку, проте "Нафтогаз" прострочив шість квартальних платежів. Вони і склали близько 3,9 млн доларів або 94 млн гривень за курсом на момент подачі позову.
За інформацією джерел OBOZREVATEL, тепер президенту Володимиру Зеленському пропонують призначити колишнього топ-менеджера "Нафтогазу" Вітренка в якості міністра енергетики . Його звільнили з "Нафтогазу" в липні 2020-го.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Чистий консолідований збиток НАК "Нафтогаз України" за січень-вересень 2020 року склав 17 млрд грн. Водночас голові правління компанії Андрію Коболєву нарахували 229 млн грн премії.
У 2018 році глава "Нафтогазу" заробив 286,5 млн грн. З них 261 млн грн – премія за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.
Ще майже 700 млн грн топменеджери "Нафтогазу" повинні отримати за підсумками всього процесу проти російської компанії.
Пізніше ЗМІ розповіли, що аудит "Нафтогазу" виявив, що через фінансові порушення в компанії бюджет недоотримав 75 млрд грн. У "Нафтогазі" підтвердили, що отримали від Держаудитслужби акт ревізії й надали свої заперечення.