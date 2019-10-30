Монобільшість Ради заборонила вирубку лісів у Карпатах

Монобільшість Верховної Ради у середу, 30 жовтня, підтримала законопроєкт щодо введення заборони на суцільну вирубку лісів у Карпатах.

Зокрема за документ №0873 у другому читанні і в цілому проголосував 301 народний депутат, свідчить офіційний сайт парламенту (щоб подивитися підсумки голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Відповідний проєкт закону спрямований на вдосконалення заходів охорони ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону. Це дозволить уникнути ситуацій, коли під виглядом санітарних рубок винищується значна частина дерев.

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Крім того, документ має на меті заборонити проведення вирубок головного користування в національних природних парках, заказниках. У такий спосіб в Україні дозволять проводити лише вибіркові рубки головного користування та для оздоровлення лісів Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей

Мораторій, який забороняв суцільну вирубку лісів у Карпатах, втратив чинність у 2011 році. Це погіршило охорону важливих в екологічному, санітарно-гігієнічному, ґрунтозахисному та рекреаційному значенні лісів.

"До того ж, така ситуація є вкрай небезпечною, оскільки збільшує імовірність виникнення лавин, селей, зсувів та повеней у Карпатському регіоні. Важливо також зазначити, що ялицево-букові ліси є природніми лісами, тому потребують особливого захисту від суцільного знищення. Наразі виникає ситуація, коли цілком законно, оскільки відсутня будь-яка заборона, масово винищуються природні ліси Карпат, які, колись дрімучі та густі, перетворюються тепер на страшні лисі місцини", – резюмували автори проєкту закону.

Монобільшість підтримала законопроєкт щодо введення заборони на суцільну вирубку лісів у Карпатах

Монобільшість підтримала законопроєкт щодо введення заборони на суцільну вирубку лісів у Карпатах

Монобільшість підтримала законопроєкт щодо введення заборони на суцільну вирубку лісів у Карпатах

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон, який на 10 років заборонив експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді. Мораторій на вивезення деревних порід, крім сосни, набув чинності з 1 листопада 2015 року.

У середині червня 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман публічно оголосив масштабний бій контрабанді. Тоді глава уряду озвучив основні схеми злочинців, які найближчим часом будуть зламані.

За два тижні до боротьби підключилася й Верховна Рада, підтримавши законопроєкт №5495, що передбачає жорсткіші покарання за експорт лісу-кругляка з України. За документ у другому читанні й у цілому проголосували 234 народні депутати.

Зокрема №5495 обмежуватиме внутрішнє споживання таких матеріалів у розмірі 25 млн кубометрів на рік.

Документ передбачає, що переміщення через кордон України поза митним контролем необроблених лісоматеріалів каратиметься позбавленням волі терміном від трьох до п'яти років.

За аналогічне діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або службовою особою, пропонується позбавляти волі терміном від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.

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