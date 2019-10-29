Головна Новини
29 жовтня • оновлено в 14:10
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Вірте у казки про санкції": у Росії різко зросла кількість мільярдерів

1.5т Читати матеріал російською

У Російській Федерації кількість мільярдерів за період 2018-2019 років зросла з 74 до 110 осіб.

"А ви й далі вірте у казки про те, як ЄС нам допомагає і як працюють санкції", – пише у Facebook ексзаступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін.

За його словами, Росія – найкапіталістичніша країна світу, де 1% населення володіє 58,2% багатств.

Новини
"Тільки посилюються": Медведєв забив на сполох через санкції Заходу
У Російській Федерації кількість мільярдерів за період 2018-2019 років зросла з 74 до 110 осіб

У Російській Федерації кількість мільярдерів за період 2018-2019 років зросла з 74 до 110 осіб

Facebook Дмитро Золотухін

У Російській Федерації кількість мільярдерів за період 2018-2019 років зросла з 74 до 110 осіб

У Російській Федерації кількість мільярдерів за період 2018-2019 років зросла з 74 до 110 осіб

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

'Вірте у казки про санкції': у Росії різко зросла кількість мільярдерів

Також проти Росії діють такі санкції:

  • обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

  • заборона на експорт та імпорт зброї;

  • заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

  • обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Дмитро Золотухін
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
7
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые что скажете золотухину?)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
А где свиноруские коменты?!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel