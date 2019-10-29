'Вірте у казки про санкції': у Росії різко зросла кількість мільярдерів

У Російській Федерації кількість мільярдерів за період 2018-2019 років зросла з 74 до 110 осіб.

"А ви й далі вірте у казки про те, як ЄС нам допомагає і як працюють санкції", – пише у Facebook ексзаступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін.

За його словами, Росія – найкапіталістичніша країна світу, де 1% населення володіє 58,2% багатств.

У Російській Федерації кількість мільярдерів за період 2018-2019 років зросла з 74 до 110 осіб Facebook Дмитро Золотухін

У Російській Федерації кількість мільярдерів за період 2018-2019 років зросла з 74 до 110 осіб

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі санкції:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт зброї;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

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