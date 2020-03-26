Виплати пенсій для українців у березні виросли: ПФУ підготував звіт

Пенсійний фонд України у середу, 25 березня, завершив фінансування пенсій за березень 2020 року, збільшивши виплати на 140 млн.

Про це повідомляється на сторінці ПФУ в Facebook.

За даними відомства, на пенсії за березень направлено 36,04 млрд грн. Таким чином, це трохи більше, ніж в лютому, коли було профінансовано 35,9 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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