Виплати пенсій для українців у березні виросли: ПФУ підготував звіт

Пенсійний фонд України у середу, 25 березня, завершив фінансування пенсій за березень 2020 року, збільшивши виплати на 140 млн.
Про це повідомляється на сторінці ПФУ в Facebook.
За даними відомства, на пенсії за березень направлено 36,04 млрд грн. Таким чином, це трохи більше, ніж в лютому, коли було профінансовано 35,9 млрд грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні скасували осучаснення пенсій в березні, яке повинно було привести до зростання виплат на 8-12%. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в законі не прописані чіткі терміни, тому рішення по пенсіях буде прийнято "протягом року".
Кабінет міністрів України скасував осучаснення пенсій з 1 березня з порушенням закону і може отримати безліч судових позовів від простих українців.
В Україні індексацію пенсій проведуть не в березні, як це було в минулому році, а тільки у вересні 2020-го. В середньому для пенсіонерів старше 80 років надбавка складе 700 грн з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму.
Заради індексації пенсій у 2020 році Україна буде збільшувати зовнішній борг і дефіцит бюджету. Піти на такі заходи доведеться через спалах коронавірусу.
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