В Україні захотіли підвищити виплати на дітей до 400 тисяч: озвучені нюанси нововведення

Верховна Рада запропонувала уряду збільшити у 2020 році розмір допомоги у зв'язку з народженням дитини. На первістка мають намір виділяти 100 тисяч гривень, на другу – 200 тисяч, а на третє й наступні поповнення в родині – до 400 тисяч гривень.

Однак експерти попереджають, що до демографічного буму це не призведе, а позитивно позначиться на ситуації серед соціально неблагополучних, повідомляють "Вести".

"У нас таке вже було років шість тому. Коли підняли виплати – тут же підвищилася народжуваність серед алкоголіків і наркоманів. Діти для них були об'єктом заробітку, самі ніде не працювали, а тут держава – спочатку на руки кругленьку суму дає, а потім щомісяця виплачує", – повідомив ексспівробітник міліції Володимир Уманець.

Демографи також зауважують, що розраховувати на сплеск народжуваності, навіть за великих виплат, не доводиться. Ці кошти лише підтримають батьків у складний період, коли одна особа працює, а інша перебуває вдома з дитиною.

"Підвищені виплати будуть ефективні тоді, коли сім'я планувала другу-третю дитину, але не вистачало коштів. Але якщо родина хотіла двох дітей і вже має, велика допомога їх не спонукає на розширення", – заявила провідна наукова співробітниця Інституту демографії Світлана Аксьонова.

За її словами, головними перешкодами для народження дітей в Україні на сьогодні є:

погане матеріальне становище – маленька зарплата;

житлова проблема – немає свого житла;

нестабільна політична та економічна ситуація в країні;

проблеми зі здоров'ям.

Верховна Рада запропонувала уряду збільшити в 2020 році розмір допомоги у зв'язку з народженням дитини

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні підвищили розмір виплат на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням.

Допомогу на дітей до 6 років збільшили до 3 252 гривень, а для дітей від 6 до 18 років – до 4 054 гривень.

Заразом до 485 гривень підвищили декретні виплати для незастрахованих осіб.

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