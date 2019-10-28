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28 жовтня • оновлено в 10:49
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В Україні захотіли підвищити виплати на дітей до 400 тисяч: озвучені нюанси нововведення

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Верховна Рада запропонувала уряду збільшити у 2020 році розмір допомоги у зв'язку з народженням дитини. На первістка мають намір виділяти 100 тисяч гривень, на другу – 200 тисяч, а на третє й наступні поповнення в родині – до 400 тисяч гривень.

Однак експерти попереджають, що до демографічного буму це не призведе, а позитивно позначиться на ситуації серед соціально неблагополучних, повідомляють "Вести".

"У нас таке вже було років шість тому. Коли підняли виплати – тут же підвищилася народжуваність серед алкоголіків і наркоманів. Діти для них були об'єктом заробітку, самі ніде не працювали, а тут держава – спочатку на руки кругленьку суму дає, а потім щомісяця виплачує", – повідомив ексспівробітник міліції Володимир Уманець.

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Демографи також зауважують, що розраховувати на сплеск народжуваності, навіть за великих виплат, не доводиться. Ці кошти лише підтримають батьків у складний період, коли одна особа працює, а інша перебуває вдома з дитиною.

"Підвищені виплати будуть ефективні тоді, коли сім'я планувала другу-третю дитину, але не вистачало коштів. Але якщо родина хотіла двох дітей і вже має, велика допомога їх не спонукає на розширення", – заявила провідна наукова співробітниця Інституту демографії Світлана Аксьонова.

За її словами, головними перешкодами для народження дітей в Україні на сьогодні є:

  • погане матеріальне становище – маленька зарплата;

  • житлова проблема – немає свого житла;

  • нестабільна політична та економічна ситуація в країні;

  • проблеми зі здоров'ям.

Верховна Рада запропонувала уряду збільшити в 2020 році розмір допомоги у зв'язку з народженням дитини

Верховна Рада запропонувала уряду збільшити в 2020 році розмір допомоги у зв'язку з народженням дитини

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні підвищили розмір виплат на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням.

  • Допомогу на дітей до 6 років збільшили до 3 252 гривень, а для дітей від 6 до 18 років – до 4 054 гривень.

  • Заразом до 485 гривень підвищили декретні виплати для незастрахованих осіб.

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Тема
Соцвиплати в Україні
Місце
Україна
Тег
виплати
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Мир Миру
Мир Миру
У корені неправильно: всі дітки-громадяни України повинні отримувати однакову допомогу, аж до свого повноліття. Щонайменше, треба до цього прагнути, і вже зараз.
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Чопік Василь
Чопік Василь
К сожалению, как показал жизненный опыт, УМАНЕЦ прав, более того, потом социальные службы будут изымать таких детей из неблагополучных семей и отправлять их в интернаты, при этом государство ещё и будет до их совершеннолетия тратить средства на их содержание.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Неньку уже ничто не спасет.
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