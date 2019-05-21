Виплата $1 млрд держборгу та курс гривні: в НБУ дали прогноз

Після погашення зовнішнього боргу на суму в $1 млрд станом на 17 травня в резервах Національного банку України залишилося близько $19,5 млрд.

Такі дані в ефірі ObozTV навів член ради НБУ Василь Фурман. "Резерви на початок травня становили $20,6 млрд. Станом на сьогодні (17 травня. — Ред.) — $19,5 млрд", — повідомив він.

За словами Фурмана, таке коливання золотовалютних запасів є нормою.

"З початку року золотовалютні резерви Національного банку за рахунок викупу коштів з валютного ринку України поповнилися майже на мільярд доларів. Тобто в якийсь проміжок часу резерви збільшуються, в якийсь — зменшуються", — пояснив він.

Член ради Нацбанку наголосив, що для України дуже важлива прогнозованість виплат і чітке керування боргом.

"Гірше, якщо ми не будемо розраховуватися. Якщо Україна не розраховується — це дефолт. А дефолт — це інфляція, девальвація, інвестори припиняють фінансування своїх проектів", — зазначив Фурман.

За його прогнозами, виплата боргу не буде негативно відбиватися на курсі гривні.

"Якраз перші 5 місяців цього року це підтверджують. Тобто українська гривня зміцнюється. Є різні фундаментальні фактори, які на це впливають, але це величезний плюс", — додав він.

ukr.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство фінансів має намір до кінця 2020 року знизити державний борг України до 49% валового внутрішнього продукту. Станом на 31 березня сукупний державний (прямий і гарантований) борг країни в доларовому еквіваленті зріс до $78,78 млрд.

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