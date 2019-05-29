Винник, Монатік і футболісти "Динамо": податкова розкрила дані про київських мільйонерів

У кампанії добровільного декларування доходів в 2019 році в Києві активно брали участь публічні люди та зірки шоу-бізнесу. Зокрема, податки державі заплатили відомі співаки Дмитро Монатік і Олег Винник.

Про це повідомила в ефірі ObozTV начальник головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) в Києві Людмила Демченко.

За її даними, в цілому по Києву було задекларовано майже 39,5 млрд гривень, з них 36 млрд задекларували мільйонери – особи, чий дохід перевищив 1 млн гривень.

"Серед них багато публічних людей. Олег Винник приходив до одного з наших столичних центрів обслуговування і подавав декларацію. Він казав, що декларує доходи і надає приклад іншим киянам і мешканцям України. А Монатік – перший серед публічних людей, хто цього року подав декларацію в електронному вигляді", – розповіла Демченко.

Олег Винник подав декларацію про доходи Facebook / ДФС в м. Києві

Вона зазначила, що надзвичайно активно подавали декларації футболісти ФК "Динамо Київ".

"Майже 95 декларацій були подані футболістами. Вони задекларували 178 млн гривень", – уточнила глава столичної ДФС.

Демченко також поділилася гендерною статистикою: "В цілому подали декларації майже 19 800 тисяч осіб. З них жінки подали 11,5 тисяч декларацій, а чоловіки – 8300. Водночас, мільйонерів у нас жінок – 1000, а чоловіків – майже 1960" .

Наймолодшим мільйонером в 2019 році, за її словами, став 3-річний хлопчик з Святошинського району, декларацію за якого подали його батьки.

"А якщо ми говоримо про найстаршого громадянина, який задекларував доходи, це 99-річний мешканець Солом'янського району", – додала чиновниця.

Олег Винник прийшов до відділення ДФС в Києві Facebook / ДФС в м. Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда нового президента Володимира Зеленського виступає за введення обов'язкового загального декларування.

Заповнювати податкову декларацію збираються зобов'язати всіх українців, окрім тих, хто отримує доходи від держави (наприклад, пенсіонерів).

"Загальне декларування – це та фішка, яка дозволить нам підходити по-європейськи до питання. Не тільки вимагати від держави, а й від себе. Ось ви знаєте, скільки ви в цьому місяці заплатили державі?" – заявив радник президента Данило Гетманцев.

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