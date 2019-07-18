"Він — заручник": у Зеленського зробили зізнання про гроші Коломойського

Олігарх і власник телеканалу "1+1" Ігор Коломойський заборгував студії "Квартал 95 " приблизно 7 мільйонів доларів.

Таку заяву зробив в інтерв'ю "Лівому берегу" перший помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір. Він підкреслив, що поки олігарх нібито залишатиметься в "заручниках" у коміків.

Шефір зазначив, що йому складно назвати точну цифру, скільки канал заборгував "Кварталу".

У відповідь на це у нього запитали:

— Сім мільйонів доларів? Ви не можете не знати цю цифру.

— Я реально не пам'ятаю, але вона велика. Десь може бути близько до того, так.

Зеленський і Коломойський

Після цього журналістка припустила, що поки цей борг не погашений, Коломойський залишається заручником "Кварталу".

"У цій ситуації, яка склалася, — так. Цікава версія, цим, може, і варто скористатися", — підсумував Шефір.

За його словами, з 2012-го до 2014 року в плані фінансових відносин "1+1" та "Кварталу" все було добре, але потім почалася війна.

"Я добре пам'ятаю: ми в Дніпровську ОДА (за часів губернаторства Ігоря Коломойського. — Ред.) приходили, припустимо, з якимись своїми питаннями, а там у цей час план оборони обговорюють — туди вертоліт летить, тут приземляється, тут волонтери вивантажуються, тут — поранені і т. д. Вони (команда Коломойського. — Ред.) реально зупинили війну в Дніпрі", — заявив Шефір.

Він зазначив, що на той момент були такі обставини, в яких дотримуватися усіх раніше прийнятих умов не так-то просто.

Шефір також прокоментував скандальний ролик 2017 року, де "кварталівці" вітають Коломойського з днем народження і просять грошей: "Борг ("1+1" перед "Кварталом". — Ред.) відтоді не збільшився".

Він також зазначив, що питання боргу Коломойського перед студією перебуває в процесі скорочення, а нових заборгованостей не виникає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України за перші 30 днів на своїй посаді отримав 12 тисяч гривень зарплати.

Зеленський, крім державної зарплати, також отримуватиме дохід від продуктів студії "Квартал 95", які продають за кордон.

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